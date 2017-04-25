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Футбол. Товарищеский матч. Россия - Бельгия

ФФА организует поездку болельщиков из Абхазии на ЧЕ ConIFA

© Sputnik. Алексей Филиппов
В Абхазии
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Чемпионат Европы по футболу по версии ConIFA начнется 4 июня в Северном Кипре, первая игра состоится 5 июня, 10 июня – финал.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поездка абхазских болельщиков на Чемпионат Европы под эгидой ConIFA будет организованной, сообщили корреспонденту Sputnik в Федерации футбола Абхазии.

"Болельщики, которые хотят поехать на турнир в Северный Кипр должны принести в Федерацию футбола Абхазии ксероксы российских заграничных паспортов с указанием контактных данных. Далее ФФА будет бронировать гостиничные номера", — пояснили в федерации.

Как сообщили в ФФА, вход на стадионы Чемпионата Европы ConIFA в Северном Кипре будет бесплатным.

"Проживание с питанием в гостинице на одного болельщика будет составлять 60 евро в сутки, оплата производится на месте", — уточнили организаторы поездки. 

Сборная Абхазии и Северного Кипра
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сборная Абхазии сыграет с хозяевами ЧЕ 2017 по футболу под эгидой ConIFA

Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава, побывавший на Северном Кипре с инспекцией, рассказал о том, как болельщики смогут самостоятельно добраться до места проведения турнира.

"Для того, чтобы попасть на Северный Кипр, нужно иметь при себе российский заграничный паспорт. Для поездок в Турцию существует безвизовый режим", — подчеркнул он. 

Болельщикам предстоит перелет из Сочи в Стамбул, а затем пересадка на рейс в Северный Кипр. 

Организаторы поездки абхазских болельщиков на Чемпионат Европы принимают предварительные заявки по телефону  +79409972429.

Чемпионат Европы по футболу по версии ConIFA начнется 4 июня в Северном Кипре, первая игра состоится 5 июня, 10 июня – финал. Всего в чемпионате примут участие восемь команд. Две команды попали на соревнования без жеребьевки – Падания, действующий чемпион Европы и команда Северного Кипра, принимающая страна. 

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

Информацию о Чемпионате Европы ConIFA болельщики могут получить на сайте www.conifaeuro2017.com.

Теги:
Абхазия


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