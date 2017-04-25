Проспали: президентский "вердикт" Пицунде

Sputnik, Бадри Есиава.

Где хозяин?

Работы по строительству трех коттеджей и похожего на столовую здания рядом с ними в Пицундско-Мюссерском заповеднике начались около трех месяцев назад, доложил президенту Хаджимба главный лесничий заповедника Даур Джергения. Три месяца. В месте, где законом запрещено не просто строить, а даже грибы и ягоды собирать.

"В наших бумагах отражено, что ровно три месяца назад начались первые строительные работы здесь. Мы обратились в Генеральную и экологическую прокуратуры, и пока они составляли документы, прошло три месяца. Когда они приехали, я им сказал, что, если они еще несколько месяцев подождали бы, то уже и отдыхающие заселились бы", — рассказал президенту Даур Джергения.

Президент был возмущен тем, что все ответственные чиновники, буквально, "кричали" об этих объектах, стройка которых не прекращалась, и никто на это не отреагировал.

Хаджимба поинтересовался у председателя Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелия Читанава, а сколько, собственно, было написано представлений и актов по нарушению экологической обстановки на особо охраняемой территории и куда они были направлены.

Читанава ответил, что информация о стройке к нему поступила на стадии заливки бетонных свай.

© Sputnik. Бадри Есиава Хаджимба о незаконной стройке в Пицунде: остановить и снести

"Сообщили об этом экологической прокуратуре, которая, насколько я знаю, приостановила работы через отдел МВД в Пицунде. Спустя несколько месяцев я приехал посмотреть состояние самшитовых насаждений и увидел эти объекты на этой стадии. Это строительство можно было остановить, если бы жестче к этому отнеслись", — высказал свое мнение главный эколог страны.

Он добавил, что встречался с хозяевами строящихся коттеджей и сообщил им о нарушениях с их стороны.

"А где хозяин? Можно увидеть того, кто это воздвигает?", — спросил президент.

Хозяина на месте не оказалось, но прозвучало имя — житель Пицунды по фамилии Хагуш.

Природоохранный прокурор Абхазии Денис Чанба сказал, что по факту самовольного захвата территории заповедника возбуждено уголовное дело.

"Мы воевали с врагами, чтобы свою землю освободить, а теперь сами же ее топчем", — с сожалением отметил президент и попросил прокомментировать ситуацию директора Института экологии Академии наук Абхазии Романа Дбар.

"Заповедник – это самая жесткая схема охраны природы и поэтому на территории, которая попадает под заповедник, запрещен даже сбор ягод, грибов, не говоря уже об охоте и рубке деревьев. Стройка здесь – грубейшее нарушение законодательства", — пояснил Дбар.

Хаджимба обратился к представителям Генпрокуратуры, профильным службам и заявил, что строительство должно быть прекращено, но людям необходимо возместить затраты и выделить земли в местах, разрешенных для стройки, так как в этой ситуации виновато и само государство.

Администрация — гостиница и детсад © Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба посетил незаконно строящиеся объекты в Пицунде

Пройдя несколько сот метров от коттеджей, участники выездного совещания и журналисты подошли к администрации Пицундско-Мюссерского заповедника, дверь на второй этаж которого была закрыта. Президент попросил ее открыть.

Несколько минут Рауль Хаджимба провел на втором этаже. Спустившись, сказал, что кабинеты там оборудованы под гостиничные номера. Позже, он упрекнул в такой самовольности руководителей заповедника и обвинил их в том, что именно они первые подали пример людям, которые сегодня незаконно ведут стройку.

Теперь в Пицунду

Строящийся пицундский детсад тоже уступил часть территории под курортный объект. У него "отхватили" кусок земли, где сейчас возводится двухэтажная гостиница.

"Это, что у нас вокруг детского сада такая ситуация? Тогда, давайте, мы и садик отдадим им", — с иронией заметил президент.

Глава администрации Пицунды Виталий Хутаба ответил, что есть решение суда по сносу строительного забора вокруг садика. Министр внутренних дел Аслан Кобахия вызвался поддержать эту акцию и предоставить сотрудников, которые обеспечат безопасность рабочих.

Президент дал указание снести забор уже в среду.

Бывший депутат Парламента Абхазии Беслан Губаз рассказал президенту, что детсад и вся, прилегающая к нему территория принадлежит курорту Пицунда. Об этом были уведомлены люди, которые сейчас занимаются строительством и считают, что это земля их собственность.

"Никаких отводов этой земли, под какие-либо объекты быть не должно. Это территория детского сада и здесь должны быть проведены, соответствующие работы. Если это не будет сделано, я приму определенные указы по отношению к должностным лицам", — заявил Хаджимба.

Вырубка самшита и "государственный" пляж © Sputnik. Бадри Есиава Президентская ревизия: Хаджимба осмотрел незаконные стройки Пицунды

Еще одной точкой президентской проверки была прибрежная зона, где раньше рос самшит. Его уничтожила не огневка. Его вырубили застройщики.

"Если за заповедником не будет стоять государство, то ситуация вернется в исходное состояние. Есть необходимость создания школьного лесничества, чтобы дети могли заниматься посадкой саженцев и возобновлением пицундской сосны. Это сыграло бы хорошую воспитательную роль", — считает Роман Дбар.

После осмотра состояния самшитовых насаждений на одном из прибрежных участков Пицунды, направились к пляжу, расположенному между двумя государственными дачами.

Президент обратил внимание на то, что там появилось кафе, которое в этом месте находиться не должно.

Остановить и снести

По завершению проверок, Рауль Хаджимба провел совещание с руководством Гагрского района, экологическими и профильными службами в администрации Пицунды, где дал указание остановить все незаконные стройки, не дожидаясь решения суда.

"Все куда-то писали и что-то делали, но в итоги проспали. Все перекладывают ответственность на вышестоящих руководителей, но каждый из вас несет ответственность лично. Задача такая — все незаконные стройки в заповедной зоне остановить, не дожидаясь решения суда", — подчеркнул президент и добавил, что такие объекты подлежат сносу.

Хаджимба обратил внимание, что пример для таких незаконных действий подали сами сотрудники заповедника, которые второй этаж своего административного корпуса оборудовали под гостиничные номера.

"То, что я сегодня увидел, свидетельствует об отсутствии желания созидать, есть желание проедать", — отметил Президент.

Выслушав начальников экологических служб, Генпрокурора и депутата Народного собрания от Гагрского района, сказал, что нужно четко определить, какие бумаги и кем оформлялись для людей, строящих все эти объекты, и потребовал получить на это ответ в течение десяти дней.



