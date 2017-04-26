Мурманская история в Мюссере: в Абхазии снимают русский север

Sputnik, Анжелика Бения

C 31 марта 2017 года кинокомпания "Арк-фильм" проводит в Абхазии съемки военной драмы под названием "Рейс №13-01", действие которой разворачивается в начале Великой Отечественной войны.

По словам режиссера картины Кирилла Белевича, именно в Мюссере группа нашла подходящий для фильма причал.

Это "мурманская история", отметил режиссер, и для нее мы долго искали подходящий корабль – ключевой объект в картине.

"Мы нашли всего один трофейный немецкий корабль в Севастополе, который нам подошел, но он, к сожалению, был вспомогательным для Военно-морского флота, заправляет военные корабли. Поэтому на нем мы не смогли бы ни снимать, ни выходить в море", – сказал режиссер.

Корабль нашли в Абхазии. Его много декорировали под эпоху, под время. Большая его часть – декорации. Изначально он был гораздо ниже, достроили вторую и третью палубы.

© Sputnik. Анжелика Бения Съемки фильма "Рейс №13-01" на корабле в Мюссере

За основу картины взята повесть Вениамина Каверина "Семь пар нечистых". Режиссер вместе со сценаристами Сергеем Калужановым и Юрием Мельником год писали сценарий к фильму. "Рейс №13-01" – пока рабочее название, возможно оно будет меняться.

"Это история двух молодых людей. Он – лейтенант, выпускник военно-морской академии, она – военный врач, выпускница военно-медицинской академии. Она получает направление организовать в Западной Лице медсанчасть, он везет туда груз. 21 июня они отплывают, 22 начинается война. Вместе с ними на корабле заключенные, которые тоже направлены в Западную Лицу", – в общих чертах раскрыл завязку сюжета картины Белевич.

По словам режиссера, для съемок одна из декораций – трюм — построена в бассейне мюссерского отеля, которая после обстрела будет затоплена, а каюты, коридоры и прочие корабельные лабиринты возвели в спортзале гостиницы.

"Мы ограничены кораблем. Единственные масштабные съемки были, когда мы снимали порт, погрузку корабля. Все, дальше мы ограничиваемся теми, кто в трюме и над ним", – отметил режиссер.

К сожалению, главный герой фильма – корабль – не сохранится после фильма. В процессе съемок на нем будут расстреливать, его будут сжигать и взрывать. Но он останется не только в картине "Рейс №13-01", но и на свадебных фотографиях. По словам режиссера, по выходным по палубе корабля гуляют и фотографируются местные молодожены.

© Фото: Евгений Белов Михаил Евланов

Во время беседы с режиссером на корабле ощущалась качка, хотя сильных волн не было.

"Все достаточно опасно, даже сейчас нас качает, а что если расставить по палубе световые приборы, другую технику вместе с актерами? Плюс ко всему, дым, пожар, пиротехника, стрельба — нет комфортных условий. В этом сложности", – сказал Белевич.

Чтобы понять, насколько сложно бывает тому, кто снимает на корабле, мы поговорили с оператором фильма Андреем Найденовым.

"Кинооператор Андрей Найденов – лауреат "Кинотавра" за работу в "Находке", — представился он уже севшим голосом.

– Что с голосом? – спросила я.

– На корабле приходится громко кричать, сорвал, еще немного приболел, одно на другое наложилось. Пару дней разговаривал шепотом, но, к счастью, мы собрали хорошую команду, все внимательные и все всё слышат.

В Абхазии Найденов работает не впервые. В 2010 году он снимал романтическую историю под рабочим названием "Абхазская сказка", которая вышел под названием "Летние каникулы".

По словам оператора, большая проблема, мешающая съемкам, – капризная абхазская погода.

"Это особенность всех морских и водных съемок. Они требуют терпения и уважения к погоде. Все запланированное приходится постоянно корректировать. В процессе участвует большое количество людей, техники и актеров. Полдня хорошая погода, а мы рассчитываем на целый день и съемки смещаются на следующие дни", – сказал оператор.

Подводными съемками для фильма заведует Григорий Яблочников, с коптера – Дмитрий Яковлев.

© Фото: Евгений Белов Тимофей Трибунцев

Найденов признался, что далеко за Сухумом красоты не видел, а до Сухума уже "знакомился" со всеми достопримечательностями.

"Моя профессия связана с большим количеством поездок и, чтобы выбрать натуру, мне нужно смотреть все. По картам и фотографиям предварительно с художником и режиссером отбираю какие-то интересные места. Это происходит не в каком-то туристическом, свободном графике. В интересных, красивых местах я провожу больше времени, нежели обычные туристы, выходя из автобуса", – отметил он.

Мюссера, пожалуй, – одна из самых известных "зеленых территорий" в Абхазии. "Скромные" дачи Сталина и Горбачева, украшенные роскошными панорамными лестницами, балконами и внутренним необычным убранством. Однако дачи Пицундо-Мюссерского заповедника, утопающие в зелени платанов и пальм, в фильм не попадут.

"У этой работы немного локаций. Мы снимаем в Абхазии, потому что нам необходимо быстро закончить работу над картиной, а действия в картине происходят в Мурманске. Работу нужно сдать быстро, а в Мурманске сейчас зима, мы не можем ждать лета. Поэтому абхазскую природу мы сильно показывать не можем, мы должны ее прятать", – сказал Найденов.

По словам оператора, в фильм еще возможно попадут "Белые скалы" Гагры.

"Это основные объекты, которые мы можем средствами кадрирования и компьютерной графики, дорисовав какие-то бесконечные сопки вдали, превратить в северное побережье. Немного съемочных дней возможно у нас еще будет в Москве", – добавил он.

Главную героиню в фильме играет Марина Ворожи. Это ее дебютная роль в полном метре. Актриса призналась, предложение о съемках в Абхазии для нее стало неожиданным событием.

"Когда проходили пробы, не был готов сценарий. И это хорошо, потому что у меня не было преждевременного желания завладеть этой ролью. Я не знала, что это за персонаж, не знала, что это одна женщина на корабле. После того как меня утвердили, я прочла сценарий, и он меня поразил. Если бы сделала это раньше, то я так хотела бы сниматься в этом фильме, что сошла бы с ума, если бы меня не утвердили", – призналась актриса.

Она оказывает медпомощь, спасает раненых, рассказывает Марина Ворожи о своей героине Нине Маркеловой.

"Это колоссальный труд и интересный жанр, в котором я никогда не снималась. Это такой военный боевик с элементами мелодрамы, любовной линией. Так много завязано на этой героине, как оказалось", – поделилась Ворожи.

– Почему вы заляпаны красной краской? Это для какой сцены?

– Последствия изнасилования моей героини. Мы сняли сцену изнасилования в каюте, на трупах, в крови. Еще снимали сцену, как одному зеку размозжило голову, его мозги и кровь были на моем лице. Сегодня не такой грим, мне повезло, — ответила, смеясь, актриса.

© Фото: Анжелика Бения Мария Варажицева

Марина Ворожи в Абхазии впервые. Ей повезло больше, чем остальным в группе. 7 апреля актриса праздновала свой день рождения и ей подарили выходной день и поездку на озеро Рица, от которого актриса до сих пор под впечатлением.

Отведала актриса и абхазской кухни в традиционной апацхе.

"Там есть кафе, в котором нет отопления, поэтому они разжигают костер прямо в комнате, и над этим же костром они коптят мясо и варят мамалыгу. Нас тут кормят советской, столовской едой. Когда я приехала на Рицу, я попробовала абхазскую кухню и почувствовала местный колорит. Правда, потом мы долго пахли костром", – рассказала о первом опыте Ворожи.

В картине "Рейс №13-01" играют Тимофей Трибунцев, Михаил Евланов, Сергей Габриэлян, Юрий Борисов, Максим Браматкин, Артем Мельничук и Руслан Ягудин.

Продюсируют ленту Дмитрий Потемкин, Александр Плотников и Ренат Якупов.