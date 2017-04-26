"Липовая" прописка и убийства: Хаджимба провел совещание с силовиками

СУХУМ, 26 апр — Sputnik. На совещании президента с силовиками обсуждались случаи незаконной прописки в Абхазии и убийства в Сухуме и Гале, сообщает пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

"Имеют место многочисленные нарушения практически во всех городах и районах Абхазии, — сказал генпрокурор Абхазии Зураб Ачба. — Нарушения следующего характера: при всех администрациях созданы комиссии по прописке, которые возглавляют главы администраций, но фактически они не работают. Паспортные столы осуществляют прописки и выписки внутри районов и городов без разрешения этих комиссий".

По словам генпрокурора, даны письменные поручения главам администраций, чтобы эти комиссии работали в соответствии с законом.

Рауль Хаджимба отметил, что такие нарушения имели место и в предыдущие годы.

"Судя по имеющимся материалам, это носило длительный характер, — сказал президент. — По многим паспортам, имеющимся на руках у людей, выявлено, что стоят штампы прописок по нескольким местам, но штампа выписки при этом нет. Это наводит на определенные мысли. Этот вопрос должен быть закрыт. Если это касается деятельности отдельных лиц, выявить их, я думаю, элементарно, то они должны нести соответствующее наказание".

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба провел совещание с силовыми структурами

Глава государства затронул также ситуацию в связи с сообщением Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Управления уголовного розыска МВД и ответного заявления МВД по этому вопросу.

"Если кто-то нарушил порядок, это еще не значит, что должны возникать конфликты между структурами и предаваться огласке, — сказал Хаджимба. — Но будьте добры, если это имеет место, то это должно быть предметом судебного разбирательства. И это должно быть известно всему обществу, тогда, когда это выяснится".

В целях усиления координации между силовыми ведомствами и усиления борьбы с криминалом глава государства ранее поручил генеральному прокурору и Совету Безопасности взять под контроль возобновление деятельности Координационного совещания руководителей правоохранительных органов.

Как сообщил Зураб Ачба, Генпрокуратура уже приступила к составлению плана работы Координационного совещания.

Главе государства доложили о ходе расследования нападения на пожилых супругов и убийства одного из них в Сухуме в районе Маяка и двойного убийства в Гале.

"Убийство в районе Маяка полностью раскрыто, в ближайшее время пойдет в суд, — сообщил Ачба. — Осталось провести судебно-психиатрическую экспертизу. Человек, совершивший преступление, дал признательные показания. Потерпевшие не допрошены, потому что находятся на территории Сочи. Раскрытие этого преступления — яркий пример профессионального взаимодействия работников прокуратуры и МВД. Там люди сутками не спали, и по истечении десяти дней результат налицо".

Генеральный прокурор доложил о раскрытии двойного убийства в Гале.

По его словам, человек, совершивший это преступление, находится в розыске, и сейчас проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы он был задержан и предстал перед судом.