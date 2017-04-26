Катастрофа в Припяти: воспоминания абхазских "чернобыльцев"

Sputnik, Владимир Бегунов.

Добровольцы поневоле

После взрыва четвертого реактора Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года из радиационной зоны эвакуировали 115 тысяч человек, а более 600 тысяч человек со всего Советского Союза отправились ликвидировать последствия. Среди них были и жители Абхазии.

Сейчас часто говорится о добровольных ликвидаторах, но тогда было много и тех, кого отправляли туда в приказном порядке.

Шота Акаба в то время жил в Очамчыре. В начале 1987 году ему и еще четырем жителям города пришли повестки из военкомата.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские "чернобыльцы": не понимали, насколько это опасно

"То, что мы едем в Чернобыль, нам сказали только, когда привезли нас в Тбилиси на сборный пункт, — рассказывает Акаба. – В Припяти мы проработали шесть месяцев. Собирали обломки, вывозили их. Работали по несколько часов в день. Внутри зараженной зоны мы находились в спецкостюмах. На выходе нас обливали обеззараживающей пеной, напоминающей ту, которая содержится в огнетушителях".

По словам "чернобыльца" тогда никто толком не понимал всех последствий для организма. Ликвидаторы были молодыми, и на здоровье в первые месяцы и годы это не сильно сказывалось. Облучение проявляется сегодня в виде головных болей, кровотечений и патологий.

Остановка сердца

Другой ликвидатор из Абхазии, Валентин Абгаджава, также оказался в Припяти не добровольно.

Он закончил Киевский инженерный строительный институт. И после окончания вуза его распределили на три года работать в Борисполь – город, находящийся рядом с Чернобыльской АЭС.

из личного архива Беслана Хашиг Семьдесят три дня в Чернобыле

Он занимался контролем механизмов передвижной строительной колонны. После взрыва реактора на предприятии была создана бригада ликвидаторов, которую отправили в Припять. Но Валентин Абгаджава проработал там всего десять дней.

"В один из дней, когда мы направлялись на работу в тридцатикилометровую зоне вокруг реактора, у пожилого водителя нашей машины по дороге остановилось сердце, — вспоминает Абгаджава. — Машина перевернулась, водитель погиб, а пассажиры получили множество переломов".

Валентина Абгаджава с переломами бедра и обеих ног доставили в городскую бориспольскую больницу.

Как рассказывают ликвидаторы, в советское время многое скрывалось от общественности. По приезду в радиационную зону их заставляли подписывать документы о неразглашении гостайны.

Опасность влияния радиации на организм тогда недооценивали. Однажды к ним на помощь приехала зарубежная бригада ликвидаторов. Но, когда европейские специалисты замерили уровень фона на месте, работать там они не решились.

Инвалиды без документов

В ноябре 2004 года в Абхазии создана организация "Инвалиды Чернобыля". С тех пор общество возглавляет Роман Миквабия. Сейчас в организации числится 37 человек. Их ряды редеют, изначально было больше пятидесяти.

Как рассказывает Миквабия, организации в 2008 году удалось провести в Парламенте закон о ликвидаторах. Сейчас у них есть 50 % льгота на оплату коммунальных платежей, бесплатный проезд в городском автотранспорте и небольшая пенсия. "Чернобыльцы" получают от полутора до двух тысяч рублей. Инвалиды первой группы — 3 500 рублей, второй группы – 2 500 рублей. Но статус инвалида из 37 человек имеют всего пятеро. В основном те, кто успел оформить группу еще в советские времена. Сейчас, как говорят ликвидаторы, доказать инвалидность от радиации, полученной три десятилетия назад, в России сложно, в Абхазии же практически невозможно.

Есть еще в Абхазии небольшое пособие в 1000 рублей для "чернобыльцев", не достигших пенсионного возраста. 2000 получают четыре семьи по потере кормильца.

В 2006 году ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС обращались к тогдашнему министру здравоохранения Зурабу Маршан с предложением о создании ежегодной медкомиссии, которая бы бесплатно обследовала "чернобыльцев" их детей, и по результатам осмотра ставила бы на учет. В обращении было уточнение, если это невозможно в Абхазии, хорошо бы договориться о такой процедуре с Россией.

"Вопрос до сих пор не решен, — говорит Роман Миквабия. — По факту, все ликвидаторы больны, но это нужно подтвердить документально".

Члены организации "Инвалиды Чернобыля" Абхазии не опускают рук, надеются добиться признания их инвалидности, получения бесплатных медикаментов и санаторного лечения. Они понимают, что в республике много проблем, но говорят, что их осталось не так много, и с каждым годом становится все меньше. Государству поддержать три с половиной десятка человек, как они считают, было бы не очень обременительно.