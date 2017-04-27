Школьникам предложат написать свою историю Абхазии

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Владимир Бегунов. Школьники будут давать описания объектов культурного наследия в их городе, селе или районе, не выписки из учебников, они будут писать свою историю соприкосновения памятников с судьбами людей, прокомментировал замминистра культуры Батал Кобахия.

По словам Кобахия, организаторы рассчитывают на работы, в которых будет описана история древних памятников и то, как эти памятники связаны с судьбами жителей прошлого и настоящего.

"Это мифы, легенды, воспоминания, — сказал замминистра. — Отбор работ будет проходить в районах, а потом лучшие будут рассматриваться конкурсной комиссией".

Батал Кобахия объяснил, что идея пришла ему во время конкурса по истории, который уже несколько лет проводится в Абхазии. В одной из номинаций победила команда из Гала.

"Мы подарили ребятам книгу Анзора Агумаа "Старый Сухум", — прокомментировал Кобахия. — Не потому, что они лучшие, а потому, что самые отдаленные от Сухума. Мало кто из них бывал в городе. Пока шел конкурс, мы с министром образования Адгуром Какоба приняли решение о совместном новом конкурсе для школьников".

По словам замминистра, идея пока находится в разработке. На днях два министерства приступят к разработке положения по его проведению.



