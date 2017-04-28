Российские ракетчики в Абхазии били по беспилотникам

СУХУМ, 28 апр — Sputnik. Электронными ракетами зенитчики российской военной базы ЮВО в Абхазии поразили разведывательные беспилотные летательные аппараты условного противника, проинформировала пресс-служба Южного военного округа в пятницу 28 апреля.

Во время учений в Абхазии российские зенитчики отработали разведку, захват, сопровождение и уничтожение воздушных целей.

Воздушные средства условного противника имитировали беспилотные летательные аппараты "Орлан", "Застава" и "Гранат" разведывательного подразделения военной базы.

В учениях на полигоне в Гудауте были задействованы около 200 военнослужащих и до 40 единиц военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-102 и переносные ЗРК "Игла2.