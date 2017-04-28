Квициния одолел бойца из Аргентины на ЧМ по грэпплингу в США

СУХУМ, 28 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Спортсмен из Абхазии Ахра Квициния победил одного из лучших джиутсеров Аргентины Паоло Ганзале со счетом 4:3 на Чемпионате мира по грэпллингу в Нью-Джерси, США, рассказал корреспонденту Sputnik абхазский боец в пятницу 28 апреля.

"У меня был один профессиональный бой на этом чемпионате. Встретился с топовым джиуджитсером из Аргентины Паоло Ганзале, у которого черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Также, он многократный призер и чемпион мира", — сказал Квицния.

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Спортсмен признался, что бой был сложным и победил он с минимальным перевесом. Квициния рассказал, что бой по грэппленгу проходит пять минут без перерыва, а в случае ничьи, судьи назначают дополнительное время.

Ранее в интервью радио Sputnik Абхазия Ахра Квициния сообщил, что планирует завершить спортивную карьеру по окончании чемпионата мира по грэппленгу в 2017 году, но после победы, он стал сомневаться в правильности такого решения.

"Нужно время подумать", — сказал он.

Ахра Квициния после победы в Нью-Джерси стал четырехкратным чемпионом мира по грэпплингу.



