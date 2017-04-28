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Туристы у входа в Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Абхазии.

Минтуризма прогнозирует спад потока туристов на майские праздники

© Sputnik. Сергей Мамонтов
В Абхазии
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Официальная информация о посещаемости туристами Абхазии в майские праздничные дни 2017 года поступила в Минтуризма от туроператоров России, об этом сообщил корреспонденту Sputnik замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба в пятницу 28 апреля.

СУХУМ, 28 апр — Sputnik, Бадри Есиава. От 15 до 20% спада потока туристов в Абхазию на майские праздники прогнозирует Министерство по курортам и туризму республики, ссылаясь на данные от туроператоров РФ, проинформировал заместитель министра туристического ведомства страны Астамыр Ахба.

"Туроператоры России предоставили нам официальную информацию о том, что на майские праздники путевок продано от 15 до 20% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. По их данным, примерно такое же снижение наблюдается по направлениям Сочи и Анапы", — рассказал Ахба.

Он добавил, что туроператоры РФ прослеживают тенденцию увеличения спроса российских туристов на курорты Турции, Болгарии, Италии, Испании и Греции.

По мнению Ахба, причин для снижения потока туристов в Абхазию на майские праздники несколько. Одной из них он назвал финансовую возможность туристов, а также открытие новых направлений и ценовую политику принимающих стран. 

Более оптимистичные прогнозы Ахба дал в сфере индивидуальных средств размещения – частного сектора и однодневных визитов, где ожидается рост числа туристов. Все гостиницы и отели республики к приему гостей готовы, сказал он.




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