Минтуризма прогнозирует спад потока туристов на майские праздники

СУХУМ, 28 апр — Sputnik, Бадри Есиава. От 15 до 20% спада потока туристов в Абхазию на майские праздники прогнозирует Министерство по курортам и туризму республики, ссылаясь на данные от туроператоров РФ, проинформировал заместитель министра туристического ведомства страны Астамыр Ахба.

"Туроператоры России предоставили нам официальную информацию о том, что на майские праздники путевок продано от 15 до 20% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. По их данным, примерно такое же снижение наблюдается по направлениям Сочи и Анапы", — рассказал Ахба.

Он добавил, что туроператоры РФ прослеживают тенденцию увеличения спроса российских туристов на курорты Турции, Болгарии, Италии, Испании и Греции.

По мнению Ахба, причин для снижения потока туристов в Абхазию на майские праздники несколько. Одной из них он назвал финансовую возможность туристов, а также открытие новых направлений и ценовую политику принимающих стран.

Более оптимистичные прогнозы Ахба дал в сфере индивидуальных средств размещения – частного сектора и однодневных визитов, где ожидается рост числа туристов. Все гостиницы и отели республики к приему гостей готовы, сказал он.



