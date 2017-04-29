Двойной праздник учителя истории из Гудауты

Sputnik, Бадри Есиава.

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Преподаватель истории Гудаутской средней школы №1 Оксана Еник рассказала, что за день до юбилея Валико Тания коллектив школы организовал небольшое застолье. Юбиляр был приятно этому удивлен, но на тот момент еще никто не догадывался, что настоящий подарок ждет юбиляра впереди.

"Так как юбилей нашего директора совпал с выходным днем, мы решили его поздравить заранее. Ничего ему не рассказали, купили цветы, тортик, шампанское – накрыли стол. Ему было приятно. Спустя какое-то время Валико Арзаметовичу кто-то позвонил. Как выяснилось позже, это был сам президент Абхазии", — поделилась Оксана Еник.

Завуч по воспитательной части Марина Нанба добавила, что во время беседы по телефону Валико Тания был серьезным. Поговорив несколько минут, он удивленно сказал, что звонил Рауль Хаджимба и поздравил его со званием "Заслуженный учитель Абхазии".

"Это было приятной новостью для нас всех. Коллектив дружно его поздравил с таким достижением. Было видно, что Валико Арзаметович не ожидал этого", — рассказала Нанба.

В работе и жизни

Марина Нанба работает с Валико Тания около десяти лет, с момента его назначения директором школы.

По ее мнению, в нем гармонично сочетаются строгость и доброта, что ценит коллектив и нравится ученикам. Он очень деловой и хозяйственный человек, считает завуч, и эти черты характера директора ярко проявляются в результатах его деятельности.

"За годы работы в нашей школе Валико Тания сумел полностью оснастить ее оборудованием, техникой, мебелью. Он даже землю из дома привозит в школу для посадки цветов. У нас есть все необходимое для комфортной работы и проведения разного рода школьных мероприятий", — похвасталась Нанба.

Валико Тания замечает все проблемы в школе, и, если есть такая необходимость, лично проводит некоторые ремонтные работы.

Несмотря на его строгость, добавила она, дети относятся к нему с уважением и любовью. Ученики узнали раньше самих педагогов, что ему присвоено звание "Заслуженный учитель Абхазии", известие быстро разлетелось по соцсетям. Стали сами подходить и поздравлять.

"Откуда они знают?" — удивленно спрашивал Тания.

У Валико Тания два высших образования. При воспитании детей он делает акцент на ценностях апсуара.

"Я бы хотела, чтобы вы отметили, что Валико Тания уделяет большое внимание абхазской культуре и традициям. Дети знают, как правильно вести себя, как можно одеваться, а как нет. Это влияет не только на учеников, но и на самих учителей", — поделилась наблюдениями завуч Нанба.

Результаты такого педагогического подхода не заметить нельзя, считает она. Родители учеников, зная это, нередко подходят к Тания за советом и помощью.

"Он апсуа хаца (абхазский мужчина — ред.) и всегда хочет, чтобы все соответствовало апсуара. Несмотря на то, что у нас абхазская школа и наша культура, традиции всегда на первом плане, ему удалось более углубленно привить это детям", — отметила коллега Валико Тания.

Марина Нанба еще и соседка Валико Тания в селе Дурипш. Она считает его прекрасным соседом, очень хозяйственным.

Единственное, о чем она рассказала с сожалением — это то, что Валико Тания живет один. Он никогда не был женат, посвятил свою жизнь педагогике и своим ученикам. К нему часто из столицы Абхазии приезжают родные братья с семьями.