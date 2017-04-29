Столица Абхазии готовится ко Дню Победы 9 мая

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Согласно поручению главы администрации Сухума, все управления города занимаются подготовкой к празднованию Дня Победы 9 мая, сказала корреспонденту Sputnik начальник Управления культуры администрации Сухума Наала Хашиг.

"Управление культуры готовит программу к этому празднику. В 10.00 (мск.) будет возложение цветов у памятника Неизвестному солдату, затем пройдет митинг, там же будет располагаться полевая кухня, которую мы традиционно организовываем в этот день", — добавила она.

Наала Хашиг с сожалением отметила, что главных героев празднования Дня Победы – ветеранов с каждым годом становится все меньше.

"На сегодня в Сухуме осталось всего 11 ветеранов. После полевой кухни у нас будет парад, Министерство обороны уже проводит репетиции, пройдет акция "Бессмертный полк". С 15 часов у колоннады на набережной будет сцена, художественная школа организует выставку, также будет концерт "Песни военных лет", выступят наши артисты и учащиеся музыкальных школ", — рассказала Хашиг.

Наала Хашиг также рассказала, что сейчас коммунальное Управление Сухума облагораживает набережную у памятника Неизвестному солдату, где рабочие красят фонарные столбы и меняют плафоны.