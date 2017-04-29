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Организация Мы ценим мир ко Дню земли провела акцию Грин Апсны

Экологическая акция "Мы ценим мир" прошла в Сухуме

© Sputnik. Иланда Гергия
В Абхазии
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По словам организатора акции Иланды Гергия, мероприятие призвано обратить внимание общественности к экологическим проблемам.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Экологическая акция "Мы ценим мир" прошла в Сухуме на Площади Свободы в субботу 29 апреля.

"Наша акция посвящена дню Земли, который прошел 22 апреля. Из-за плохой погоды мы не смогли провести эту акцию, и перенесли на сегодня", — сказала корреспонденту Sputnik представитель экологического проекта "Мы ценим мир" Иланда Гергия.

Школьники, принявшие участие в акции, на площади вытянули руки вверх с табличками в руках, образуя слово "Грин Апсны". В акции "Мы ценим мир" приняли участие школьники Сухума 5, 6, 7 и 8 классов.

"Я пришел на это мероприятие, чтобы донести до людей, что нужно бережно относиться к природе. Я сам очень хорошо отношусь к природе, не мусорю, берегу природу, потому что в Абхазии она очень красивая", — сказал один из участников акции. 

Эвкалипт со столичной пропиской: как Sputnik Абхазия в Сухуме деревья высаживал
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба
Эвкалипт со столичной пропиской: как Sputnik Абхазия в Сухуме деревья высаживал

Иланда Гергия отметила, что цель этой акции состоит в том, чтобы еще раз напомнить людям о том, что необходимо беречь землю.

Традиция отмечать день Матери-Земли зародилась в США по инициативе экологического активиста Гейлорда Нельсона. 22 апреля 1970 года День отмечался в первый раз. С тех пор день Матери-Земли в США стали отмечать каждый год, а позже акция распространилась и на другие страны.

Ежегодно более одного миллиарда людей принимают участие в акциях, посвященных Дню Матери-Земли.

День Матери-Земли призван привлечь внимание мировой общественности к экологическим проблемам. Поэтому в этот день проводятся экологические акции и мероприятия – научные конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев.



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