Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Гагре

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Четыре человека, в том числе двое малолетних детей, погибли в результате аварии в Гагрском районе, сказал корреспонденту Sputnik заместитель начальника ГАИ Абхазии Батал Агрба.

"По предварительным данным, столкнулись автомобиль ВАЗ — 2106 под управлением Артавазда Косяна и Mercedes 212 под управлением Аджба Вадима. В результате столкновения погибли четыре человека, находившиеся в ВАЗ-2106. Предположительно, водитель "жигули" шестой модели совершал разворот в неположенном месте, недалеко от объездной дороги города Гагра", — добавил он.

Батал Агрба Авария в Гагре

Еще одна пассажирка "жигули" находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщил замначальника ГАИ.

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются, сообщил Батал Агрба.