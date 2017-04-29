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Авария в Гагре

Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Гагре

© Фото: Батал Агрба
В Абхазии
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Авария, в результате которой погибли четыре человека, произошла в субботу 29 апреля в 17.00 на объездной дороге в Гагре.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Четыре человека, в том числе двое малолетних детей, погибли в результате аварии в Гагрском районе, сказал корреспонденту Sputnik заместитель начальника ГАИ Абхазии Батал Агрба.

"По предварительным данным, столкнулись автомобиль ВАЗ — 2106 под управлением Артавазда Косяна и Mercedes 212 под управлением Аджба Вадима. В результате столкновения погибли четыре человека, находившиеся в ВАЗ-2106. Предположительно, водитель "жигули" шестой модели совершал разворот в неположенном месте, недалеко от объездной дороги города Гагра", — добавил он.

Авария в Гагре
Батал Агрба
Авария в Гагре

Еще одна пассажирка "жигули" находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщил замначальника ГАИ.

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются, сообщил Батал Агрба.



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