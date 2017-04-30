Цахнакия: пострадавшие в ДТП военнослужащие все еще в тяжелом состоянии

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. Двое военнослужащих, пострадавших 29 апреля в ДТП в Гудаутском районе, по-прежнему находятся в реанимации, сказал корреспонденту Sputnik главврач Республиканской больницы Тамаз Цахнакия.

© Фото: из соцсетей Трое военнослужащих попали в аварию под Мюссерой

"Оба в тяжелом состоянии. У них сочетанные политравмы: черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, ушибы головного мозга.Они в реанимации на искусственной вентиляции легких. Проводится лечение, делается все необходимое", — отметил Цахнакия.

Автомобиль Nissan Skyline, который двигался со стороны Гагры в Сухум, попал в дорожно-транспортное происшествие недалеко от поста ГАИ в Мюссере 29 апреля около двух часов ночи. По словам начальника ГАИ Абхазии Наура Смыр, в автомобиле находилось три курсанта Сухумского военного общевойскового командного училища. Тяжёлые травмы получили двое из них — это Ашба и Зухба.