"Надежда" на радио: "звуковые" поиски Людмилы Цобехия

Что было самым трудным и как благодаря эфиру поминки превратились в радостное застолье, читайте в материале корреспондента Sputnik Рады Ажиба.

Sputnik, Рада Ажиба

После того как Абхазское радио возобновило свою работу в октябре 1992 года в Гудауте, директор студии Владимир Хашба запустил радиопередачу "Надежда". Благодаря этой передаче, люди узнавали, где находятся родственники, которые оказались по разные стороны от фронтов. Вела страницу корреспондент Людмила Цобехия, которая до войны работала в Министерстве просвещения Абхазии и как внештатный корреспондент вела на радио рубрику "Школа и жизнь".

© Sputnik. Леон Гуния Эфир длиной в 85 лет

"Тысячами приходили письма в редакцию Абхазского радио с Восточного фронта и из оккупированной части Абхазии, авторы писем просили выяснить и сообщить местонахождение близких людей. Я искала этих людей в Гудауте или в поселке Пицунда, где в курортных корпусах жили беженцы из зоны Восточного фронта и из Сухума. Рубрика стала мостом между затерявшимися людьми и их семьями", — вспоминает Людмила Цобехия.

По ее словам, узнав о тех, кого разыскивали, она в следующем эфире подавала весточку в эфире и сообщала их адреса.

"Беженцы, находившиеся в западной части страны, сами приходили на радио, и мы им давали возможность выйти в эфир. Они сами сообщали своим родным и близким, что живы и здоровы. Я оставалась основным корреспондентом и ведущим страницы "Надежда" на весь период войны", — уточнила она.

Вести, переданные через "Надежду", говорит Цобехия, были трогательными не только для родственников, но и для всех слушателей.

© Фото: из архива Екатерины Бебия Говорит Сухум, или 85 лет в эфире

"Был очень запоминающийся момент, — вспоминает радиоведущая. — Я передала по радиоэфиру, что сын Вано Джинджия из села Пакуаш, который долго время оставался в оккупированном Сухуме, после ранения находится в одной из российских больниц. Как оказалось, в тот день в селе Пакуаш Вано Джинджия справлял сорок дней своему сыну, о котором ему передали, что он убит. Когда родственники только садились за стол услышали эфир абхазского радио, где я сообщаю о том, что его сын жив. И эти поминки превратились в радостное застолье".

Самым ужасным моментом в тех эфирах, признается Цобехия, было сообщать о гибели своих учеников.

"Я больше 20 лет проработала в сухумской школе-интернате. И когда мне приходилось сообщать в эфире о гибели своих учеников, я не хотела жить, опускались руки. Выпускники школы-интерната Эдик Трапш, Джон Дзидзария, Азамат Амичба героически сложили свои головы за победу", — с грустью сказала она.

С помощью радиопередачи "Надежда" стала известна судьба Народного артиста Абхазии Шараха Пачалиа.

"В первый день войны Шарах был в Ткуарчалском театре, где проводил репетицию. Но, как услышал о войне, выехал в Сухум. Ему пришлось всю войну оставаться в оккупированном городе. Им интересовались артисты Государственного ткуарчалского театра. Записка была зашифрована, и также нужно было ответить, так как для артиста это было опасно", — уточнила журналист.

Людмила Цобехия с огорчением отметила, что все 70 аудиокассет передачи "Надежда" после войны были украдены или уничтожены. Архив не сохранился.