Агрба: "Обмен в ущелье Кодора" - одно из лучших произведений о войне

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Роман об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов "Обмен в ущелье Кодора" Анатола Квициния – одно из лучших произведений в национальной литературе, сказал корреспонденту Sputnik литературовед, критик Владимир Агрба.

"Я написал рецензию к роману "Обмен в ущелье Кодора". Это произведение описывает военное время очень реалистично, так как сам автор участвовал в боевых действиях", — рассказал Агрба.

Литературовед отметил, что Квициния профессионально и достоверно отразил события Отечественной войны.

"Безусловно, теме Отечественной войны посвящены и другие произведения абхазских писателей: Алексея Гогуа, Анатолия Лагулаа, рассказы Энвера Ажиба. В этих произведениях отражены тяжелые последствия войны", — отметил Владимир Агрба.

Он также рассказал, что Анатол Квициния много лет посвятил преподавательской деятельности в своей родной школе в селе Атара.

Писатель в 2003 году также издал на абхазском языке роман"Август", посвященный Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Анатол Квициния – педагог, писатель, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов. Окончил филологический факультет СГПИ имени А. М. Горького. Впервые его стихотворения были опубликованы в сборнике "Голоса молодежи" в 1956 году. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов принимал участие в боях в составе Атарского батальона. Исполнял обязанности военного корреспондента.