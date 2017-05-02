Любители есть, а площадок нет: о волейболе в Абхазии

Михаил: Добрый день. Буду в Пицунде в июне-июле. Где-нибудь можно поиграть в волейбол? Я имею в виду присоединиться к уже играющим компаниям. Есть такое место? Зал или открытая площадка?

Sputnik Абхазия, Амра Амичба: Как рассказала начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Жанна Зантария, специальных площадок для игры в волейбол, где бы могли на улице проводить мероприятия, в Абхазии нет.

"У нас только футбольные площадки. А так мы проводим свои мероприятия в двух залах: во Дворце спорта имени Багапш и ДЮШС в парке имени Курченко в Сухуме, там можно играть в волейбол. В районах также есть спортивные залы. Например, мы ежегодно в августе проводим турнир по волейболу в селе Ачандара ко Дню признания независимости Абхазии Российской Федерацией. В этом году планируем провести его в селе Тамыш, — сказала начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту республики. – В селах Ачандара, Члоу и Тамыш можно сыграть в уличный волейбол, есть площадки. А в Сухуме у нас нет. В Пицунде тоже ничего такого не припомню. Если силами энтузиастов в частном порядке что-то не соорудят летом, а так у Госкомитета площадок там нет".

По словам Жанны Зантария, раньше в Сухуме была волейбольная площадка на берегу моря, в районе Сухумской крепости.

"Но археологи еще в советское время начали проводить там раскопки, они ничего там не нашли и нашу площадку тоже изуродовали, — вспоминает она. — Волейбол очень любят у нас в Абхазии, особенно в деревнях. Мне недавно звонили из села Тамыш, хотят провести турнир по волейболу между селами Очамчырского района".

По мнению Зантария, при том интересе, который есть у населения, должны и обязаны сооружать волейбольные площадки,

"Как всегда в деньгах проблема. Площадка – это не просто так, нужны и мячи и сетка. Один хороший мяч стоит 5-6 тысяч рублей. Залы есть, но людям хочется в летнее время, чтобы проводили турниры на открытых площадках. Вот возрождается пляжный волейбол, очень популярный в России и Европе. А в Абхазии ничего официально не проводили, но есть энтузиасты, которые какие-то мероприятия по пляжному волейболу проводили – это Федерация волейбола и ее нынешний президент, депутат Парламента Батал Табагуа. Играют у нас ребята, то на пляже натянут сетку, то на территории МВО", — рассказала Жанна Зантария.

Также она сообщила, что во дворце спорта имени Багапша в Сухуме с 6 по 8 мая пройдет турнир памяти первого президента Федерации волейбола Эдуарда Пилия. География участников довольно обширна.

"Собираются приехать из Краснодара, Туапсе, Геленджика, Владикавказа, Крыма, Луганской народной республики. И что приятно, в этом году изъявили желание поучаствовать в турнире российские пограничники из Управления ФСБ России в Абхазии. Говорят, у них хорошая команда волейболистов", — заметила Жанна Зантария.

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