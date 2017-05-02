19:06 02 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Инвалидная коляска

Сухумскому детскому реабилитационному центру подарили мебель

© Fotolia/ Peter Atkins
В Абхазии
Получить короткую ссылку
33 0 0

По словам директора Сухумского детского реабилитационного центра Лаши Папава, центр остро нуждался в кроватях.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумскому детскому реабилитационному центру подарили 12 кроватей, сказал корреспонденту Sputnik директор лечебного учреждения Лаша Папава.

По словам Лаши Папава, Сухумский детский реабилитационный центр остро нуждался в кроватях.

"Нашему центру два года, изначально у нас были детсадовские кровати, они маленькие, низкие и короткие. Мы не могли принять некоторых мам, у нас было всего несколько кроватей для взрослых, если их занимали, то принимать других пациентов мы не могли", — рассказал Папава.

Помимо проблем с кроватями, которая уже решена, существует острая нехватка тренажеров, сообщил директор центра.

Кровати в сухумском реабилитационном центре
© Sputnik. Авидзба Бадрак
Кровати в сухумском реабилитационном центре

"После операций, дети проходят курс восстановления на тренажерах. Но я думаю, что эта проблема будет решена", — говорит Папава.

На данный момент в Сухумском детском реабилитационном центре проходят лечение 13 маленьких пациентов.

"Один курс лечения длится три недели, потом три месяца перерыв. Конечно, перерыв слишком большой, хотелось бы, чтобы он был меньше. Я хочу поблагодарить предпринимателя, нашего друга Беслана Пантия, который подарил кровати", — сказал Лаша Папава.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich
Коляска паралимпийца

Реабилитационный центр в Сухуме был открыт 17 апреля 2015 года за счет средств финансовой помощи Российской Федерации. При работе с детьми врачи центра используют лечебную физкультуру, массаж, гидромассажные процедуры, физиоаппаратуру, механические дорожки, тренажеры. Помимо специалистов, занимающихся исключительно физической подготовкой детей, в центре работают логопеды, дефектологи и психологи. 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дорин Киртоакэ
    «Взятка года»

    Муниципальные советники на заседании городского совета вручили мэру Кишинева Дорину Киртоакэ рыбу и мамалыгу, назвав их «Взятка года».

  • Абдусалом Азизов – Министр внутренних дел Республики Узбекистан
    Конец милиции

    В Узбекистане больше не используется такой ранее расхожий термин, как "милиция", заявил министр внутренних дел Абдусалом Азизов.

  • Птица на фоне морского порта в Клайпеде, архивное фото
    Конкурентный порт

    Намерения польского правительства по развитию порта в Эльблонге способны существенно повлиять на рынок перевозок в Балтийском регионе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки в селе Кутол
Летят мои кони: фоторепортаж из Кутола
Абхазские воздушные асы: правнуки первого летчика открыли экспозицию
Абхазские воздушные асы: правнуки первого летчика открыли экспозицию
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia