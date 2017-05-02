Война как личная история: ветераны в онлайне

Sputnik, Владимир Бегунов.

В видеомосте участвовали Молдавия, Южная Осетия, Узбекистан, Таджикистан, Эстония. Абхазию в нем представлял ветеран Великой Отечественной войны Борис Кутарба.

Бориса Кутарба призвали в 17-летнем возрасте уже в конце войны, в октябре 1944 года. Он служил в пехотном полку в Грузии. Военная служба растянулась на шесть лет.

"Служить оставили самых молодых, — рассказал ветеран. — Наш возраст был последним, мне шел 19 год. Когда война закончилась, в армии было очень много взрослых бойцов. В 1946 году демобилизовали много стариков".

Из-за нехватки кадров рядовой состав распустили, а сержантский оставили служить. Борис Кутарба тогда был в звании старшины. С 1948 по 1950 год он служил командиром минометной батареи радиоразведки.

Ветеран рассказывал, что после завершения службы его уговаривали остаться в Батуми.

"Мне предложили звание командира дивизиона, сказали, что дадут возможность окончить училище и получить офицерское звание, — рассказывает Кутарба. — Но я не мог, у меня в деревне осталась мама. И после того как меня демобилизовали, сразу приехал домой".

На работу в милицию и в институт фронтовика не приняли как "сына троцкиста". Борис Кутарба работал завскладом, а потом на животноводческой ферме у себя в селе до пенсии. У ветерана большая семья – десять дочерей и сын. В пресс-центр Sputnik он пришел с внуком и правнучкой.

Сейчас Борису Кутарба 92 года. Он говорит, что жить сегодня стало лучше, чем во времена его молодости. Люди перестали голодать, у каждого есть возможность купить одежду. Главное, как говорит Кутарба, чтобы все жили в мире.

Ветеран Великой Отечественной войны из Южной Осетии Николай Тедеев рассказал, что участвовал в освобождении Финляндии и Венгрии.

"Мы стремились на передовую, не всех туда брали, — сказал Тедеев. — Никто не боялся и не думал о том, что не вернется, все сражались за Родину. Осетины никогда не оставались в стороне, всегда стремились на передовую".

Ветеран Великой Отечественной войны, Заслуженный учитель Армении Розалия Абгарян в ереванской студии Sputnik поделилась своими воспоминаниями о войне.

Она была связисткой на фронте, дважды ранена. День Победы встретила в Чехословакии.

Розалия Абгарян говорила об отступлении Красной Армии в первый год войны. Солдатам приходилось по понтонной переправе отходить за Дон, не было возможности взять с собой местных жителей, которые не хотели оставаться на оккупированной территории.

"Мы обещали им, что скоро вернемся, — сказала Абгарян. – И мы вернулись, но не так скоро, как хотелось".

Ветеран, журналист и общественный деятель Моисей Гольдберг из Казахстана заявил, что не хочет говорить о себе и рассказал историю своего отца Михаила Голдберга. До войны его отец работал председателем колхоза на Украине. Отправив семью в эвакуацию, Михаил Голдберг успел перегнать весь скот колхоза в Сталинград, чтобы народное хозяйство не досталось врагу. В Сталинграде председателя мобилизовали в разведку. Во время одной из вылазок Михаил Голдберг не вернулся. Группу арестовали полицаи, нашелся предатель, который выдал разведчиков.

"Я не знаю, где расстреляли отца, где его могила", — сказал Моисей Голдберг.

Моисей Голдберг вернулся на Украину, где до войны проживала семья, солдатом, освобождал Кировоград (ныне Кропивницкий – ред.).

Ведущий Памирской Лиги КВН Усмон Муйбалихонов в таджикской редакции Sputnik рассказал курьезную историю, произошедшую с его прадедом.

"Прадед жил в далеком селе на Памире, — сказал Муйбалихонов. – Новости туда доходили редко и скудно, а транспорт в те времена там вообще не ходил. Узнав, что наша армия несет большие потери, прадед с друзьями решил отправиться на фронт. Они пошли пешком в Москву. Шли полгода, в это время советские войска уже штурмовали Берлин".

Председатель центрального совета общественной организации Всероссийский конгресс узбеков Ибрагим Худайбердиев рассказал о том, как Узбекистан участвовал в войне.

"Из 6,5 миллионов узбеков ушло на фронт полтора миллиона человек, — привел цифры Худайбердиев, — четыреста двадцать тысяч человек погибло, шестьсот тысяч было ранено, а четыреста тысяч пропало без вести. Полумиллионный Ташкент принял полтора миллиона беженцев. В Узбекистан было эвакуировано более ста предприятий и 22 вуза, которые продолжили у нас работу во время войны".

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба Абхазские воздушные асы: правнуки первого летчика открыли экспозицию

В Кишиневскую редакцию Sputnik не смог прийти из-за болезни ветеран, полковник артиллерии Павел Гладков. Активист Алексей Петрович рассказал, что в Молдавии в последнее время появилась традиция на День Победы ходить на кладбище и приводить в порядок могилы ветеранов независимо от их национальной принадлежности.

Организатор Бессмертного полка в Таллине Алексей Есаков говорил, что в Эстонии, в отличие от многих постсоветских государств, не так спокойно. Сначала местные власти погасили вечный огонь у памятника Неизвестному солдату в Таллине, потом решили снести и сам памятник. Но усилиями общественности удалось отстоять памятник, его перенесли на городское кладбище.

"Ветераны в 1945 году свою задачу выполнили, – сказал Есаков, – теперь наше время – их детей и внуков, не дать уничтожить эту память".

Количество жертв СССР во время Великой Отечественной войны несколько раз пересматривалось. По последним данным, Советский Союз потерял в этой войне 27 миллионов человек. Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали с фашистами, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.