"Слово о Баграте Шинкуба…" покажут в Абхазии к 100-летию поэта

СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Телевизионный фильм "Слово о Баграте Шинкуба из братских республик" будет показан ко дню рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба, сказала корреспонденту Sputnik автор проекта, журналист Екатерина Бебия.

"Столетие нашего Народного поэта Баграта Шинкуба отмечается по всей Абхазии и не только в нашей республике. Каждый журналист, каждый писатель думает, какую же лепту может внести в праздновании его столетия. Я решила поехать в республики Северного Кавказа, где проживают братские нам народы и записать на видео людей, знавших Шинкуба", — добавила она.

По ее словам, она побывала в пяти республиках Северного Кавказа: Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Северной Осетии и в Чечне - и собрала воспоминания о поэте.

"Во всех этих республиках есть люди, которые лично знали Баграта Шинкуба, особенно в Кабардино-Балкарии, где неоднократно проводили встречи, вечера поэзии с Багратом Шинкуба", — отметила Бебия.

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Журналист напомнила, что во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Баграт Шинкуба находился в Кабардино-Балкарии, поэтому воспоминания людей, с кем он общался, дружил, очень ценны для абхазского зрителя.

"Год и два месяца он провел там, среди кабардинцев, поэтому их воспоминания о Шинкуба и о том, как знают его творчество, очень интересно. Я встречалась с общественными и политическими деятелями, принимавшими участие в национально-освободительном движении в Абхазии, потому что Баграт Шинкуба не только писатель, но и большой патриот. Конечно, я общалась с молодыми учеными, писателями, которые изучают литературу", — рассказала она.

Среди ученых, с которыми общалась Екатерина Бебия была доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Мадина Хакуашева.

"Она очень тепло вспоминала, но больше всего она затронула произведение "Последний из ушедших", его значение для адыгской литературы", — добавила журналист.

Екатерина Бебия рассказала, что во время беседы историк, кавалер ордена Леона Валерий Хатожуков вспоминал, что находясь в Кабардино-Балкарии, Баграт Шинкуба сильно переживал за судьбу своей страны.

"Валерий Хатожуков передал мне полную картину душевных страданий Баграта Шинкуба во время войны. Эти воспоминания дают возможность понять, как тяжело переносил поэт войну в Абхазии", — рассказала она.

Наиболее сильные впечатления на журналистку произвела беседа с участником Отечественной войны народа Абхазии, Героем Абхазии, историком Асланбеком Мирзоевым.

"Он рассказал, что в приезде в Абхазию добровольцев во время войны большую роль сыграл роман Баграта Шинкуба "Последний из ушедших". Когда его друзья прочли это произведение, еще до войны решили приехать и увидеть Абхазию. Они пришли пешком по горам в Абхазию, этот же путь они преодолели во время войны", — говорит Бебия.

Телевизионный фильм "Слово о Баграте Шинкуба из братских республик" продолжительностью в 35 минут абхазские зрители смогут увидеть на канале Абхазского телевидения накануне дня рождения Баграта Шинкуба.