Хашиг: свободе печати в Абхазии ничего не угрожает

Sputnik, Амра Амичба.

Если бы в Абхазии проводили исследования организации, которые отслеживают свободу слова в мировом масштабе, то республика не попала бы в группу закрытых стран. Такое мнение высказал председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.

"У нас более благоприятная ситуация, и наше общество, государство и журналисты могут похвастаться, что свободе слова в Абхазии ничего не угрожает. Это наше достижение. И то, что у нас прописано в Конституции, – не просто красивые слова, все соответствует действительности", — уверен Хашиг.

По мнению председателя Союза журналистов, в абхазской действительности наблюдается очень хорошая динамика в развитии СМИ. В республике есть партийная печать, независимые газеты с разными учредителями, есть правительственные газеты, электронные СМИ, информационные агентства.

© Sputnik. Томас Тхайцук "Апсны": первая глава абхазской журналистики

"Одна из первичных проблем — не столько угроза свободы печати, сколько сложности с экономической и технической точки зрения. СМИ зависят от уровня развития экономики, от уровня бизнеса, от уровня возможности рекламы компаний", — заметил Руслан Хашиг.

При этом он подчеркнул, что впервые в этом году в государственном бюджете появилась статья поддержки негосударственных СМИ, хотя сумма и мизерная, но сам факт — это уже успех. И его нужно развивать, чтобы создать равные условия развития, считает Хашиг.

"Не все идеально в доступе к информации. Я не могу сказать, что выборочно кого-то куда-то не пускают. К счастью, уже этого нет. Почти все организации одинаково открыты для всех или одинаково закрыты для всех. Не все еще структуры власти до конца понимают, насколько это выгодно работать открыто. Если бы информационное сопровождение любых проектов в условиях Абхазии работало эффективно, везде соблюдая правила, у них дела шли бы намного лучше", — отметил председатель Союза журналистов Абхазии.

Руслан Хашиг подчернкул, что свобода печати должна сопровождаться ответственностью, которая прописана в законодательстве.

"Но, помимо законодательства, есть еще и этические нормы журналистики. Ответственность за написанное, за сказанное должна одинаково соседствовать и находиться на одном уровне со свободой слова. Только тогда журналистское слово и будет восприниматься. Только тогда общество будет ценить это слово. Свобода слова – это не вседозволенность, и журналисты, это очень хорошо понимают", — выразил уверенность Руслан Хашиг.

Как сказал Хашиг, прошедшие парламентские выборы показали интересный факт, что абхазская журналистика – это не журналистика 2012 года, 2007 года или более позднего периода, это другой уровень.

© Sputnik / Томас Тхайцук Руслан Хашиг: в объективности журналистов заинтересованы все

"Союз журналистов обращался ко всем журналистам, изданиям — дать всем кандидатам равные условия. И я не помню за весь предвыборный период, чтобы какая-то политическая партия или кандидат жаловались на то или иное издание. В этом отношении многие зарубежные государства могут позавидовать уровню свободы и уровню ответственности. Главное, нам сохранить динамику роста, чтобы мы не скатились ни влево, ни вправо", — заметил Руслан Хашиг.

Он выразил опасение, что из-за сложной экономической ситуации у некоторых районных газет могут возникнуть проблемы.

"Не дай бог, чтобы мы какое-то издание потеряли, не с точки зрения нажима или ограничения, а с точки зрения, что они не смогут выдержать нынешнюю сложную экономическую ситуацию. Есть проблемы законодательные, есть проблемы между учредителями и редакцией. Они сейчас имеют место быть в районах, например, галская газета. Это юридические вопросы, они могут быть урегулированы, это не ограничение свободы", — пояснил председатель Союза журналистов.

Рассуждая об особенностях распространения информации в Абхазии, Хашиг отметил, что в условиях Абхазии скрыть что-либо нереально.

"Участники или источники, или наблюдатели, или наша Брехаловка, они конкурируют со СМИ. И наша главная задача оперативно и, главное, объективно, многосторонне дать спектр вокруг того или иного события. Опередить Брехаловку", — сказал он.

По словам Руслана Хашиг, абхазские чиновники не понимают важность своевременного распространения информации о своей деятельности.

"Я не понимаю тех чиновников, которые думают, что об этом можно рассказать завтра. Они глубоко ошибаются. Опоздав на один час, они будут всю жизнь догонять", — предупредил председатель Союза журналистов.

Всемирный день свободы печати, начиная с 1994 года, отмечается ежегодно 3 мая. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 1993 года.



