Абхазские неабхазские сувениры: отталкивающие магнитики

Только без ню

Каждый турист, помимо моря приятных впечатлений от места отдыха и флешки, забитой фотографиями, желает увезти что-то более материальное, что будет напоминать о летних приключениях.

Обычно такими "ловцами" воспоминаний выступают сувениры. Большие и маленькие. Красивые и уродливые. Дорогие и дешевые. Остроумные и не очень. От ассортимента может пойти голова кругом. Особенно ловишь себя на этом, оказавшись в лабиринтах Новоафонского рынка у подножия единственного городского водопада Абхазии. Здесь очень живо обсуждают недавний переполох, в страну кто-то завез весьма пикантный сувенир – на надписи "Абхазия" возлежала женская фигура в абсолютном неглиже. Этот магнитик не притягивал, а совсем наоборот – отталкивал.

"После разговоров о тех магнитах, к нам приехали с проверкой, но мы такими вещами не торгуем и никому не позволяем на нашем рынке. Подобные изделия противоречат нашему менталитету, да и просто по-человечески стыдно с этим работать", — сказала продавец на рынке Нового Афона Алина Гунба.

Магнит с голой девушкой

Вероломный импорт

Сегодня в Абхазии место на рынке сувенирной продукции прочно заняли китайские и украинские производители. Они с каждым годом все плотнее закрепляют свои позиции.

Сами продавцы хотели бы видеть у себя сувениры исключительно абхазского производства, но местные мастера пока не могут удовлетворить потребности тысяч гостей республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вспомнить все, или рождение сувенира 13

"Зарубежные изделия, конечно же, тоже присутствуют на нашем рынке, но в моей практике никогда не было такого, чтобы они не соответствовали канонам наших традиций и культуре. Лично я такого не помню", — поделилась многолетним опытом Наталья Пачалия.

Категорически не приемлет такую продукцию продавец с многолетним стажем Людмила. По ее словам, она просто прогнала бы человека, который позволил бы себе предложить ей подобные сувениры.

По ее словам, большинство туристов умеют отличить абхазские сувениры от, допустим, китайских. Чаще всего они делают свой выбор в пользу местной продукции, так как она не только передает национальный колорит, но в ней чувствуется и душа Абхазии, которую не найти в конвейерных изделиях.

Кстати, о душе Абхазии. Наталья Пачалия вспомнила, что несколько лет назад местные мастера привезли на продажу пепельницы в виде бюста Сталина и предложили их для реализации.

Она была возмущена тем, что тиран будет "красоваться" на прилавках магазинов, и его будут покупать туристы, как воспоминание о республике. Наталья не только отказалась брать Сталина, но и подвергла его "репрессии" и уговорила коллег присоединиться к такому эмбарго. С того дня вождь под запретом на рынке Нового Афона.

Такая же участь около десяти лет назад постигла магниты в виде вьетнамок с абхазским флагом, продававшихся в ларьках у сухумского Ботанического сада, вспомнила продавец Ирина. Многие не обратили на это внимание и выставили их на продажу, но такое противоречие в символах и образах двух стран заметил кто-то из местных. После чего "азиатско-кавказские" магнитики исчезли с прилавков.

Чего хотят туристы

Продавцы с сожалением отметили, что первые дни майских праздников их огорчают низкой торговлей. В то же время признались, что на начало сезона они жалуются каждый год, но майскую выручку 2017 года сложно сравнить с прошлыми годами.

Туристов немало, но они ничего не хотят, констатировали Наталья и Алина. Причину спада продаж они видят в снижении платежеспособности россиян и отсутствии новых видов сувенирной продукции на абхазском рынке.

"Есть некоторые новые изделия, но этого недостаточно, так как большинство гостей к нам приезжают из года в год и уже успели купить все, что им нравится. Поэтому необходимо поддержать местного производителя, возможно, на государственном уровне", — считают они.

Самые востребованные презенты из Абхазии – это изделия из керамики и глины с обжигом: кружки, графины, кофейные чашки, панно и магниты. Главное правило, они должны быть в национальном стиле, с изображением достопримечательностей страны и государственной символики.

Продавец Русудан Пачалия поделилась своими наблюдениями о предпочтениях гостей Абхазии и сказала, что туристы очень часто бывают суеверными.

"Хорошим спросом пользуются глиняные магниты "изобилия", панно с видами храмов и различные обереги. Вообще, я заметила, что наши гости зачастую суеверные люди и стараются покупать продукцию, которая, по их мнению, может принести в дом счастье и достаток", — рассказала Русудан.