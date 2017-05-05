Литература и журналистика Шалвы Басария

Бадрак Авидзба, Sputnik

Писатель, журналист Шалва Константинович Басария родился 95 лет назад 5 мая 1922 года в селе Кутол Очамчырского района. С раннего детства он познал крестьянскую работу, но, помимо трудолюбия, была в нем еще и та пытливость, которая побуждала к обретению все новых и новых знаний.

"В старших классах появилась потребность излагать на листке бумаги познанное, прочитанное, увиденное. А за изложением следовало творчество, и этому сопутствовало стремление совершенствовать творческое начало и выходить к людям с тем, что начертано собственным пером", — говорится в статье, посвященной 90-летию со дня рождения Шалвы Басария в газете "Республика Абхазия".

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По словам главного редактора журнала "Алашара" Анатолия Лагулаа, вклад Шалвы Басария в отечественную литературу немалый.

"Шалва Басария в абхазской литературе сделал немало, он написал очень содержательные по смыслу и выразительные в художественном плане рассказы, повести", — сказал Анатолий Лагулаа.

Шалва Басария написал произведения, которые читатели оценили по достоинству: "Незаживающая рана", "Тайна ледника", "Поиск брата", "Письмо матери", в которых подняты важные темы. Несколько пьес писателя были поставлены в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.

"Алашара" и журналистика

Получив среднее образование, Шалва Басария начал работать завучем начальной школы, с 1941 по 1951 годы работал литературным работником, затем заведующим отделом газеты "Аԥсны ҟаԥшь" (Красная Абхазия). После окончания факультета журналистики партийной школы продолжает работу в редакции газеты на должности ответственного секретаря и заместителя главного редактора. В разное время он руководил книжным издательством республики и отделом журнала "Алашара".

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"Шалва Басария много лет работал в отделе публицистики редакции журнала "Алашара", также работал в Союзе писателей Абхазии консультантом. Он много труда вкладывал в поддержку молодого поколения литераторов, он проводил семинары, посвященные национальной литературе. Он был знатоком абхазской литературы", — рассказал Лагулаа.

Будучи редактором отдела прозы в журнале "Алашара", Шалва Басария много работал над текстами молодых авторов и публиковал на страницах издания, отметил главный редактор журнала "Алашара".

В 1962 году Шалва Басария был назначен на пост директора Абхазского государственного издательства. Помимо этого, Басария перевел на абхазский язык ряд произведений мировой классики, которые переиздаются и ныне.

В 1959 году Шалва Басария стал членом Союза писателей СССР. Последние годы своей жизни он занимал пост секретаря комиссии по Государственным премиям имени Дмитрия Гулиа.