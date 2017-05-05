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Нури Багателия

Рассказы, написанные на пне: детский писатель с трагической судьбой

© Фото: http://mkra.org
В Абхазии
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5 мая исполняется 105 лет со дня рождения детского абхазского писателя и редактора Нури Барателия.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Побег из дома

Нури Барателия родился в 1912 году в селе Тамыш Очамчырского района в крестьянской семье.

"В детстве он хотел учиться, но тогда абхазы к учебе относились с опаской, — говорит дочь писателя Заира Барателия. – И отец убежал из села вместе с заезжим торговцем, который ездил по Абхазии и продавал населению иглы, мелкие вещи, обменивал их на кур. Отец спрятался у него в повозке среди товаров и так добрался до Сухума".

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© Фото: http://www.mkra.org
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По рассказу дочери, Нури Барателия в столице нашел родственников, у которых поселился, присматривал за лошадьми и учился в горской школе.

После школы Барателия был комсомольским работником, в тридцатых годах стал редактором очамчырской газеты "Большевистский путь", с 1939 года заведовал партийным отделом газеты "Апсны Капш" ("Красная Абхазия").

Плен и лагеря

"Во время Великой Отечественной войны отец пошел на фронт и вместе с многими кавказцами попал в плен в Керчи, — рассказывает Заира Барателия. – Немцы его взяли в плен, когда он лежал на земле оглушенный снарядом". 

Как говорит дочь, будущий писатель в армии был политруком, и его должны были расстрелять, но Нури Барателия повезло. 

"Его спасла какая-то женщина, которая уничтожила его документы, — рассказывает Заира Барателия. – В плену были кошмарные условия, он там пробыл до конца войны. А потом  его освободили союзники".

По рассказу дочери, Нури Барателия не сразу вернулся в Советский Союз, а какое-то время жил в Европе. Когда вернулся на родину, его посадили. В лагерях писатель пробыл до смерти Сталина.

"Он что-то писал раньше, но сохранилось только написанное после лагерей"», — говорит Заира Барателия.

Кабинет в лесу

После освобождения Барателия писал детские рассказы, работал в журнале "Амцабз".

По словам дочери, Нури Барателия был очень добрым, светлым человеком, не озлобился, несмотря на трагическую судьбу. У него в гостях часто бывал Фазиль Искандер. Писатели дружили.

С конца 1950-х годов он работал в редакции детского журнала "Амцабз". В 1959 году вышел первый сборник рассказов Барателия "Когда крепнут корни". 

"Это один из наших старейших писателей, я с детства знакома с его творчеством, а потом пришлось с ним вместе работать", — вспоминает нынешний редактор журнала Инна Хашба.

Грузино-абхазская война подкосила Нури Барателия. Последние годы он болел, умер в 2000 году.

Заира Барателия вспоминает, как работал отец.

"Он очень любил лес, в дедовском доме в Тамыше отец позади дома очистил себе кусочек леса, поставил два пня вместо стола и стула и на них писал, — рассказывает она. –  У нас была водяная мельница, мы с отцом ее очень любили и могли подолгу просто сидеть и смотреть на нее".

Леля Тванба в кругу своих подруг. Амзара 1980 год.
© Фото: из архива семьи Тванба
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Абхазская детская литература, по словам заведующей кафедрой абхазской литературы АГУ Дианы Джинджолия, вступила в новый этап своего развития со второй половину 1950-х годов, когда начал выходить иллюстрированный детский журнал "Амцабз". 

"Детская литература тогда стала развиваться интенсивней, расширилась тематически, — говорит Джинджолия. – Писатели и поэты глубже стали вникать в окружающую действительность".

По словам ученого, вторая половина пятидесятых годов важна для абхазской литературы тем, что появились абхазские писатели и поэты, которые писали именно для детей, Нури Барателия занимает в этом ряду достойное место. Его рассказы воспитывают в детях любовь к учебе, к труду, правдивости, взаимопомощи.



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