СУХУМ, 5 мая — Sputnik. Российские пограничники проведут слет молодежи Абхазии и России "Азбука безопасности и выживания-2017" в августе 2017 года на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По программе слета "Азбука безопасности и выживания-2017", помимо теоретических занятий, предусмотрены различные мероприятия, в том числе физические нагрузки и интеллектуальные задачи.

"Юноши двух стран получат навыки в военном биатлоне с прохождением полосы препятствий, выполнении нормативов по огневой подготовке, сборке и разборке автомата и пистолета, оказанию первой медицинской помощи и прочее, — отмечается в сообщении пресс-службы. — Также они поучаствуют в приключенческих и военизированных играх "тропа разведчика" и моделирование экстремальных ситуаций".

В течение 14 дней ребята будут жить в палаточном городке на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии.