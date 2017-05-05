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7 база ЮВО

Российские военнослужащие проведут слет молодежи Абхазии и России

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Участниками летнего лагеря станут юноши в возрасте от 12 до 17 лет из неполных и многодетных семей, детей погибших военнослужащих, а также воспитанников военно-патриотических клубов.

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. Российские военнослужащие военной базы ЮВО проведут слет молодежи Абхазии и России "Азбука безопасности и выживания-2017" в августе 2017 года на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. 

По программе слета "Азбука безопасности и выживания-2017", помимо теоретических занятий, предусмотрены различные мероприятия, в том числе физические нагрузки и интеллектуальные задачи.

"Юноши двух стран получат навыки в военном биатлоне с прохождением полосы препятствий, выполнении нормативов по огневой подготовке, сборке и разборке автомата и пистолета, оказанию первой медицинской помощи и прочее, — отмечается в сообщении пресс-службы. — Также они поучаствуют в приключенческих и военизированных играх "тропа разведчика" и моделирование экстремальных ситуаций". 

В течение 14 дней ребята будут жить в палаточном городке на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии. 



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