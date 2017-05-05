Подозреваемый в убийстве Беслана Квициния задержан СГБ Абхазии

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Подозреваемый в убийстве Беслана Квициния задержан сотрудниками Службы госбезопасности (СГБ), сообщается 5 мая на официальном сайте ведомства.

"5 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы государственной безопасности республики задержан гражданин Абхазии уроженец и житель села Гуада Жиба Роланд Капитонович 1983 года рождения, находившийся в розыске и подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии. Задержанный водворен в следственный изолятор", — говорится в сообщении.

Тело пропавшего жителя Сухума Беслана Квициния было обнаружено сотрудниками милиции 1 января 2017 года в лесу в Очамчырском районе. МВД республики назвало подозреваемым Роланда Ажиба, 33-летнего жителя села Гуада Очамчырского района. Подозреваемый в убийстве был объявлен в розыск.



