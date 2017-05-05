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Награждение врачей

Медалями "За отвагу" наградили врачей грузино-абхазской войны

Sputnik, Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Церемония награждения работников госпиталей во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов состоялось в Национальном онкологическом центре Абхазии в пятницу 5 мая.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Медали "За отвагу" были вручены двоим сотрудникам госпиталей Алле Лакоба и Мирону Папба, работавшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.     

"В число награжденных вошли два врача Гагрской больницы Владимир Манукян и Аркадий Харабуа, которым медали будут вручены в Гагре, двое сегодня здесь, это Алла Лакоба и Мирон Папба. Алла Лакоба во время войны работала на базе Новоафонского госпиталя, в мое отсутствие исполняла и обязанности начальника госпиталя, всю войну проработала ", — сказал начальник Новоафонского госпиталя во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, ныне главврач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун.

Решение о представлении к государственным наградам было принято совместно с руководителем медицинской службы Отаром Осия, сообщил Лев Аргун.

"За последний период были представления к медалям "За отвагу", и Указом президента были награждены четыре врача", — отметил он.

Медицинско-санитарный батальон.
© Фото: из архива Батала Кобахия
На войне в белых халатах

Во время войны были организовано несколько госпиталей, в которых работали врачи, отдававшие все свои знанию и силы для спасения раненых солдат, сказал Аргун.

"После войны были представления, на первом плане у нас были санинструкторы, водители, которые были на передовой, это был первый этап. На втором этапе должны были перейти к награждению врачей и медсестер, но этот вопрос затянулся", — отметил Лев Аргун.

Многие врачи, медицинские работники, спасшие сотни жизней и не отмеченные государственными наградами, достойны того, чтобы о них узнали, чтобы их труд был оценен по достоинству, считает Аргун. Награжденные в свою очередь поблагодарили за оказанное внимание.

 



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