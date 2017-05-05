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Акушерка Нанули Тодуа

Счастье разделить материнскую радость: история акушерки Тодуа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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О благодарной работе, о том, где прятали рожениц во время бомбежек Ткуарчала, рассказала акушерка Нанули Тодуа корреспонденту Sputnik в Международный день акушерки.

Sputnik, Амра Амичба. 

Почти сорок лет, начиная с 1978 года, Нанули Тодуа работает акушером в Центральной районной больнице Ткуарчала.  

Окончив Сухумское медучилище в 19 лет, еще незамужняя молодая девушка Нанули приступила к своим обязанностям.  

Ноги младенца в руках матери
© Fotolia/ Ruslan Iefremov
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"Это, безусловно, ответственная, но и благодарная работа. Ты отвечаешь за жизнь матери и ребенка. Но когда рождается ребенок, которого мать ждала и вынашивала столько времени, когда ты видишь счастье на ее лице, ты понимаешь, что сопричастен к этой безмерной радости", — вдохновенно поделилась акушерка Тодуа. 

В практике Нанули нередки случаи, когда она становилась донором крови для рожениц и младенцев, так как у нее очень редкая группа с  отрицательным резусом. 

Самым сложным периодом в своей работе она считает 413 дней и ночей Отечественной войны народа Абхазии.

"В блокадном Ткуарчале нашли убежище жители близлежащих районов. Но и Ткуарчал не раз подвергался бомбардировке, — вспоминает Нанули Тодуа. – У нас в больнице в родильном отделении между палатами был санузел в предродовой. Когда начиналась бомбежка, хватали новорожденных детей и все забегали туда. Я не знаю, почему-то мы считали, что там безопасно, как будто бомба туда не могла попасть. Сейчас уже смешно вспоминать, но тогда так было".

По словам акушерки, у многих рожениц мужья воевали. К страху за предстоящие роды добавлялось беспокойство за тех, кто на передовой подвергал жизнь опасности. Бывало, что Нанули просиживала ночи у постели будущих мам, словами поддержки вселяя в них уверенность в благополучном исходе войны.

Архивное фото
© Фото: unsplash.com
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"Не знаю, откуда у нас была такая уверенность, но мы все верили в победу, — призналась акушерка.  – А иногда была и ложь во благо. Заслышав звуки самолетов и падающих снарядов, говорила им, что это наши в горах сбрасывают бомбы, тренируются". 

В военное время Нанули Тодуа приходилось работать не только акушеркой, как медицинского работника ее могли в любой момент вызвать в больницу, когда требовались лишние руки. 

За военное время в Ткуарчале родилось более четырехсот детишек, рассказывает она. 

"Сейчас, конечно, рождается меньше", — сетует акушерка. 

Нанули Тодуа очень удручает состояние ткуарчалской больницы, которой уже давно требуется капитальный ремонт. Но при этом родильное отделение работает не хуже столичного, может оказать всю необходимую помощь, уверена она. 

"У нас есть оперирующая заведующая. Помещение старое, а так, все условия есть: горячая вода, операционная и прочее, — заметила медик.  – Едут в Сухум, потому что считается престижным, а так, и мы можем оказать квалифицированную помощь".  

Камма Гопия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Нанули Тодуа не устает делиться своим опытом и с молодыми сотрудницами. 

"Когда такой большой стаж работы, есть, наверное, что может пригодиться и молодым", — скромно считает акушерка с 40-летним стажем. 

Нанули Тодуа в 2016 году присвоена высшая акушерская категория. 

Международным днем акушерки (International Day of the Midwife) уже более двух десятилетий подряд отмечается 5 мая. Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах, в том числе и в России. 



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