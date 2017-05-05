"Неудобный" город: жизнь инвалидов в Сухуме

Sputnik, Бадри Есиава.

Без удобств

Как показывает практика, проблемы инвалидов и отношение общества к этому – очень актуальная тема только для самих инвалидов, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik директор АИС Алхас Тхагушев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ветераны: инвалиды войны не интегрированы в общество

В первую очередь, по его мнению, это касается городской инфраструктуры, которая совершенно недоступна людям с ограниченными физическими возможностями. Главное препятствие на их "пути" — это отсутствие пандусов как в жилых многоэтажных домах, так и в общественных зданиях.

При этом Алхас все чаще обращает внимание на то, что во время строительства или ремонта различных объектов, стали пробовать создавать условия для инвалидов, но это не всегда удачные попытки.

"Даже там, где пытаются облегчить жизнь инвалидов, эффективно это получается крайне редко. Все потому, что делается это неграмотно и без системного подхода. Недавно я был в РУСДРАме, где есть пандусы, но ими невозможно пользоваться. И таких объектов в столице десятки", — с сожалением отметил Тхагушев.

Он подчеркнул, что пандусы с большим наклоном и гладкой поверхностью опасны не только для инвалидов, но и для пожилых людей, родителей с детскими колясками. Ни в коем случае их нельзя покрывать мрамором, поверхность пандусов должна быть шершавая. Единственные кому такие "помощники" для инвалидов могут пригодиться, считает Алхас, это дети, которые будут по ним кататься.

Тема актуализировалась, продолжил он, но проблема не решена, так как все эти условия создаются для галочки, мало кто основательно подходит к этим вопросам.

По рассказу Тхагушева, в столице Абхазии инвалиды сталкиваются с трудностями в заведениях общественного питания. Во всем Сухуме он назвал всего два пункта общественного питания, куда могут без особых усилий попасть инвалиды и где есть удобные для них туалеты.

В Сухуме вообще не существует общественных уборных для инвалидов.

"Я не говорю о каких-то сложных или невозможных вещах, но у нас в городе нет элементарной инфраструктуры не только для инвалидов, но и для обычных его жителей и гостей. У нас практически нет даже тротуаров", — рассказал Алхас Тхагушев.

Отсутствие во многих частях Сухума тротуаров вынуждает колясочников ездить по автомобильным дорогам, что тоже небезопасно. По мнению Алхаса, если в стране в целом будет улучшаться инфраструктура, то это благотворно повлияет и на самих инвалидов.

Тхагушев видит в такой ситуации несоблюдение и нарушение прав граждан страны.

В мире распространено понятие универсального комфорта, в рамках которого учитываются потребности всех без исключения людей. Такой комплексный подход уже много лет применяется в десятках странах мира, что не только облегчает жизнь, но и дает возможность инвалидам путешествовать.

В этом смысле Абхазия совершенно не приспособлена к такой категории туристов, констатировал Алхас.

Адаптация и реабилитация

Медики спасают жизнь и лечат, но дальше инвалид становится тяжелой ношей, как для самого себя, так и для семьи.

"У нас считают, что если человек выжил, то потом пусть себе и живет дальше. А методики реабилитации и адаптации ведь нет в стране. Все взваливается на плечи родных и самого инвалида", — подчеркнул Тхагушев.

Это в корне не верный подход, считает Алхас, так как человеку необходимо помочь найти себя в обществе, сделать все для того, чтобы он не чувствовал себя лишним в нем. Необходима серьезная государственная программа.

Есть несистемные усилия, но общего подхода нет.

"Ведь среди инвалидов не только колясочники, но и слепые, глухие и так далее. Им тоже нужно адаптироваться в обществе. Вопрос стоит намного шире, чем многим может показаться. К примеру, люди с проблемами слуха пребывают в информационном вакууме. Мы столько лет просим, чтоб наши телевизионные компании как то учитывали таких потенциальных зрителей", — сказал Алхас.

© Sputnik. Игорь Зарембо Кувичко: у инвалидов зачастую нет возможности просто выйти из дома

Во время принятия решений, которые напрямую касаются инвалидов, добавил Тхагушев, в первую очередь необходимо выслушать их самих, а не делать то, как чиновникам кажется правильным.

Это сэкономит и бюджет страны, так как деньги выделяются и расходуются, а эффекта минимум, а переделка обычно обходится еще дороже, чем само строительство, считает он.

Среди инвалидов есть много молодых людей, которые хотят получить образование, но возможности ежедневно посещать учебу у них нет. Вместо того, что быть обузой для общества или семьи, они могли бы стать полноценными гражданами Абхазии, которые приносили бы ей пользу в разных сферах.