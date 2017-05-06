"Афон" остается лидером Чемпионата Абхазии по футболу

СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. По итогам VII тура Чемпионата Абхазии по футболу, команда "Афон" занимает первую строчку в турнирной таблице с 19 набранными очками, обыграв с разгромным счетом 3:0 столичное "Динамо".

На втором месте коллектив футбольного клуба "Гагра", в их активе 17 очков после победы над "Самурзаканом 3:1. На третьем месте по итогам игры с футболистами "Ерцаху" сухумский "Нарт" с 16 очками в копилке. "Нарт" обыграл конкурентов с минимальным перевесом в счете – 2:1.

В других матчах ткуарчалский "Шахтер" уступил гудаутской "Рице", а столичный "Абазг" был сильнее команды "Спартак" из Гулрыпша.

Меньше всего очков по итогам VII тура у столичного "Абазга" и галского "Самурзакана", у этих команд всего по 2 набранных очка, на один балл больше имеет "Шахтер" из Ткуарчала.

В списке сильных бомбардиров лидируют два футболиста — игрок гудаутской "Рицы" Айнар Гамисония и Армен Капикян из "Афона" поразили ворота по семь раз. Сразу трое игроков: Георгий Жанаа ("Нарт"), Эдуард Чалмаз ("Спартак") и Исмаил Ферас ("Нарт") – забили в течение семи туров по четыре мяча.

XXIV Чемпионат Абхазии по футболу стартовал 20 марта 2017 года. Всего в чемпионате играют десять футбольных клубов: "Ерцаху", "Гагра", "Рица", "Спартак", "Самурзакан", "Афон", "Шахтер", "Абазг", "Динамо" и "Нарт".

Таблица 24-го Чемпионата Республики Абхазии по футболу



