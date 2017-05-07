Убийство женщины в Новом районе расследует прокуратура Сухума

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Уголовное дело по факту убийства, произошедшего 6 мая в Новом районе Сухума возбуждено прокуратурой столицы, об этом корреспонденту Sputnik сообщил прокурор Сухума Руслан Тыркба.

"Дежурный следователь прокуратуры выезжал на место происшествия, производил совместно с сотрудниками МВД осмотр места происшествия и другие следственно-оперативные мероприятия. В этот же день, по результатам сбора материала было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 — это убийство, и части 1 статьи 217 — незаконное хранение огнестрельного оружия. Следственное дело находится в производстве прокуратуры Сухума", — сказала Тыркба.

Глава столичной прокуратуры отметил, что в убийстве Мадины Зантария подозревается ее родной брат – Рамин Зантария, который был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Накануне, 6 мая, на официальном сайте Министерства внутренних дел была распространена информация о том, что во второй половине дня в дежурную часть первого отдела милиции УВД столицы поступило телефонное сообщение от бригады скорой помощи в Новом районе, что по улице Киараз в доме 18 убита женщина. На сайте также было отмечено, что выездом на место происшествия оперативно следственной группы установлено, что в квартире 13 дома 18 по улице Киараз гражданин Рамин Зантария, 1985 года рождения, на почве ссоры со своей сестрой, 1983 года рождения, нанес последней несовместимые с жизнью огнестрельные ранения из автоматического оружия.



