Гумпомощь и поиски пропавших: работа МККК в Абхазии за 25 лет

Бадрак Авидзба, Sputnik

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца начало свою работу в Абхазии в разгар грузино-абхазской войны в октябре 1992 года. МККК организовал гуманитарную программу по раздаче продуктов питания и предметов первой необходимости. Помимо этого МККК осуществлял поставку медикаментов в больницы и оборудования на станции переливания крови.

© Sputnik. Зафас Гамгия, Амра Амичба Поиск пропавших без вести: Красный Крест в Абхазии рассказал о своей основной миссии

"Была столовая программа, также программа помощи на дому одинокого пожилого населения. Помогали продуктами, а также медицинскими препаратами", — рассказал глава миссии МККК в Абхазии Мауро Морабито.

Глава миссии также напомнил, что до 2008 года существовала большая продовольственная программа для малоимущих жителей Абхазии.

"Жителям всех районов Абхазии с трудным социальным положением в координации с абхазскими властями мы раздавали гуманитарную помощь", — отметил Морабито.

За 25 лет работы МККК в Абхазии было реализовано много значимых для республики проектов, заметил глава миссии, среди которых проведение курсов лекции для школьников и студентов, рассказывающих об опасности заминированных территорий.

"МККК проводил лекции, чтобы молодежь знала о том, что есть заминированные территории и опасность, связанная с ними. Им рассказывали о том, какие нужны соблюдать меры предосторожности", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Помочь снова пойти

После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в Гагре МККК организовал работу ортопедического центра с обучением персонала и поставкой комплектующих материалов для производства протезов, ортезов и других средств для облегчения передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.

По причине того, что социально-экономическая обстановка в Абхазии изменилась, многие программы были переданы властям, взявшим на себя полную ответственность за оказание помощи нуждающейся части населения.

Работа МККК сегодня

По рассказу Мауро Морабито, на сегодня МККК занимается поиском пропавших без вести во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов.

"Сейчас все наши усилия сосредоточены на поиске пропавших без вести. Работа в этом направлении в Абхазии началась в 2010 году на основании двухстороннего механизма по разъяснению судеб пропавших без вести в связи с конфликтом 1992-1993 годов и в последующие годы. В этом механизме МККК участвует абхазская и грузинская сторона", — рассказал Мауро Морабито.

Этот механизм очень важен для нахождения останков людей, пропавших во время конфликта, считает он.

"Самой главной трудностью в поиске пропавших без вести является отсутствие информации. Мы нуждаемся в ней, мы должны более активно заниматься поиском информации о местах захоронений. Если мы говорим именно об этом аспекте — нахождение, извлечение останков и дальнейшие мероприятия, связанные с ними, то мы должны определить местоположение этих захоронений", — говорит он.

Морабито не исключил, что некоторых людей, обладавших информацией о местах захоронений, уже нет в живых, или они покинули Абхазию или Грузию.

"Возможно, кто-то и владеет информацией, но опасается говорить в силу разных причин. Может быть эта информация есть в каких-то архивах, документах, которые либо засекречены, либо недоступны", — отметил Морабито.

По его словам, нередки случаи, когда люди дающие информацию о местах захоронений ошибаются.

"Память человека бывает слабой. Иногда люди утверждают, что вот там-то и там-то есть захоронение, но потом выясняется, что информация не соответствует действительности", — рассказал он.

Работа по поиску пропавших без вести ведется, в первую очередь, для семей, говорит Морабито.

Пропавшими без вести в ходе грузино-абхазской войны на сегодня считаются более 2300 человек с обоих сторон, заметил глава МККК в Абхазии Мауро Морабито.