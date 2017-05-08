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Военные термины на абхазском: выбери правильные ответы

© Sputnik / Илона Хварцкия Бадри Есиава
В Абхазии
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Темы:
Sputnik Игротека (30)
59260

К 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Sputnik Абхазия предлагает вам пройти тест на знания военных терминов на абхазском языке.

Темы:
Sputnik Игротека (30)


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