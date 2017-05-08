Военные термины на абхазском: выбери правильные ответы

Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе, его участники - воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.
Международный турнир среди мужских команд по волейболу, посвященный памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия, завершился в Сухуме.
Во время "Недели ранней диагностики рака" в Абхазии был выявлен и прооперирован пациент с запущенной опухолью лимфоузла.
Несмотря на непогоду, программа акции "Бессмертный полк" в Бресте не изменилась – шествие, как и планировалось, пройдет утром 9 мая.
Комитет госбезопасности Южной Осетии задержал подозреваемых в обороте фальшивых стодолларовых купюр.
Sputnik пообщался с североказахстанскими поисковиками, которые отправились на поля сражений Великой Отечественной войны.
Возврат цен на нефть к уровню начала 2016 года будет означать кардинальное ухудшение ситуации для азербайджанской экономики.
В канун Дня Победы в Эстонии начинаются масштабные международные учения НАТО «Весенний шторм-2017».
После серии землетрясений, повредивших сотни домов, почти 3000 жителей Ошской области Кыргызстана размещены в палатках.
В ходе спецоперации, проведенной военными США и Афганистана, уничтожен лидер местной ячейки "Исламского государства" Абдул Хасиб.
Военно-патриотическая акция "Георгиевская ленточка" прошла в Армении с участием военнослужащих базы Южного военного округа.
Жители почти 200 домашних хозяйств в Краславском районе Латвии уверены, что президентом страны является Александр Лукашенко.
В Дубоссарах открыли памятник жертвам фашизма на месте расстрела почти двадцати тысяч евреев.
В Ташкенте презентовали "Центр содействия развитию кинематографии", который призван вывести кинобизнес на качественно новый уровень.
Вильнюс занимает второе место после кипрского Пафоса в рейтинге городов Европы по низкой стоимости расходов на поездки в выходные дни.
Уже 25 лет Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца работает в Абхазии. Сейчас главная миссия - поиск пропавших без вести.
Sputnik пообщался с североказахстанскими поисковиками, которые отправились на поля сражений Великой Отечественной войны.
В канун Дня Победы в Эстонии начинаются масштабные международные учения НАТО «Весенний шторм-2017».