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Гарри Дбар

Верить в журналиста

© Фото: из архива Дбар
В Абхазии
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Темы:
Абхазскому радио 85 лет (22)
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Радиожурналиста, директора Абхазского радио, заслуженного журналиста Абхазии Гарри Дбар в год 85-летия радио страны вспоминает его друг и коллега Отар Лакрба.

Sputnik, Амра Амичба. 

Журналисты Гарри Дбар и Отар Лакрба познакомились в 1976 году на вступительных экзаменах в Сухумский педагогический институт имени Горького. Вместе успешно прошли испытания и стали студентами филологического факультета.  

"С тех пор и завязалась наша дружба на всю жизнь, — рассказывает Отар Лакрба. – В дальнейшем стал не просто другом и коллегой, но и братом". 

Эфир длиной в 85 лет
© Sputnik. Леон Гуния
Эфир длиной в 85 лет

На третьем курсе Гарри Дбар перевели в Тбилисский госуниверситет на факультет  журналистики. В Абхазии открывалось свое телевидение, и решили готовить специалистов.

"Он был в группе национальных кадров, которых отправили на учебу в Тбилиси. Вернулся, окончив ТГУ, и  начал работать на Абхазском радио в 1980 году", — сказал он. 

Сам Отар Лакрба начал работать на Абхазском радио в 1979 диктором, пройдя конкурсный отбор. Но затем призвали в армию, когда вернулся, застал своего друга уже старшим редактором.

Шесть лет проработали бок о бок редактор и корреспондент. Потом Лакрба перешел на телевидение, а Дбар продолжил трудиться на Абхазском радио.

Корреспондент Гарри Дбар записывает интервью
© Фото: из архива Дбар
Корреспондент Гарри Дбар записывает интервью

"Но дружить мы продолжали. Праздники, дни рождения детей, помимо работы, семьями дружили. Я стал названным братом жены Гарри", — рассказал журналист. 

Правдивость была главной чертой характера Гарри Дбар, вспоминает друг и коллега. Не любил многословных, которые говорили без конкретики. 

"Ложь не приемлел. Предпочитал, чтобы всегда ему говорили правду. Какой бы вопрос ни обсуждали, любил говорить правдиво и по существу. Хитрости в нем не было. И когда были студентами, и когда работали на радио, потом на телевидении. Фальши не терпел. Природная естественность  во всем должна быть, говорил Гарри, — вспоминает Отар Лакрба.  – Он повторял, что когда ты говоришь правду в своей информации, слушатель и зритель всегда должен в журналиста верить как в человека. Не надо никогда лукавить. Если скажешь правду, поверят тебе. И вот эту марку надо все время держать, говорил Гарри и мне, и своим взрослым коллегам, и начинающим молодым журналистам".

Екатерина Бебия
© Фото: из архива Екатерины Бебия
Говорит Сухум, или 85 лет в эфире
 

Параллельно с редакторской должностью готовил передачи для радио и телевидения. 

"Бывало, задумает передачу, воплотит ее, а потом готовый проект передавал своим молодым коллегам. Так было, например, с передачей "Аԥсадгьыл абжьы", которую и по сей день ведет радиожурналист Сырма Ашуба. Такой у него был метод работы", — подчеркнул Лакрба. 

Широко известна и популярна среди зрителей телепрограмма Гарри Дбар "Аӡыхь" ("Родник" — ред.). Это программа о сельских жителях. Помимо того, что говорил о ежегодных пахотных, посевных и других сельскохозяйственных работах, в передачах Гарри рассказывал о мастерах народных ремесел: кто делал арбу, плетеные корзины, а также кузнецах и кузне.

Гарри Дбар
© Фото: из архива Дбар
Гарри Дбар

По словам Лакрба, постоянно жители сел присылали письма с просьбой повторить ту или иную передачу, а также рассказать о времени посадки, обрезке или прививке растений. 

"И Гарри с привлечением специалистов, агрономов отвечал на вопросы зрителей, поэтому передача и была востребована", — считает он. 

Транзисторный радиоприемник ВЭФ-17
© Sputnik. А. Коханов
Значок от Владислава: военное радио Раисы Ажиба

В годы Отечественной войны народа Абхазии, когда всех работников радио и телевидения эвакуировали в Гудауту, Гарри Дбар остался в Эшере. Помогал бойцам, чем мог, готовил для них еду. 

"Спустя три-четыре месяца все же упросили его приехать в Гудауту — квалифицированный специалист на радио был необходим. После войны назначили уже главный редактором, а потом и директором Абхазского радио. Занимал эту должность до самой смерти", — сказал Лакрба. 

Заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени Гарри Дбар скончался в молодом для абхазского мужчины возрасте 53 лет от онкологического заболевания.   

Темы:
Абхазскому радио 85 лет (22)
Теги:
Абхазия


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