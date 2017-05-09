Верить в журналиста

Sputnik, Амра Амичба.

Журналисты Гарри Дбар и Отар Лакрба познакомились в 1976 году на вступительных экзаменах в Сухумский педагогический институт имени Горького. Вместе успешно прошли испытания и стали студентами филологического факультета.

"С тех пор и завязалась наша дружба на всю жизнь, — рассказывает Отар Лакрба. – В дальнейшем стал не просто другом и коллегой, но и братом".

© Sputnik. Леон Гуния Эфир длиной в 85 лет

На третьем курсе Гарри Дбар перевели в Тбилисский госуниверситет на факультет журналистики. В Абхазии открывалось свое телевидение, и решили готовить специалистов.

"Он был в группе национальных кадров, которых отправили на учебу в Тбилиси. Вернулся, окончив ТГУ, и начал работать на Абхазском радио в 1980 году", — сказал он.

Сам Отар Лакрба начал работать на Абхазском радио в 1979 диктором, пройдя конкурсный отбор. Но затем призвали в армию, когда вернулся, застал своего друга уже старшим редактором.

Шесть лет проработали бок о бок редактор и корреспондент. Потом Лакрба перешел на телевидение, а Дбар продолжил трудиться на Абхазском радио.

© Фото: из архива Дбар Корреспондент Гарри Дбар записывает интервью

"Но дружить мы продолжали. Праздники, дни рождения детей, помимо работы, семьями дружили. Я стал названным братом жены Гарри", — рассказал журналист.

Правдивость была главной чертой характера Гарри Дбар, вспоминает друг и коллега. Не любил многословных, которые говорили без конкретики.

"Ложь не приемлел. Предпочитал, чтобы всегда ему говорили правду. Какой бы вопрос ни обсуждали, любил говорить правдиво и по существу. Хитрости в нем не было. И когда были студентами, и когда работали на радио, потом на телевидении. Фальши не терпел. Природная естественность во всем должна быть, говорил Гарри, — вспоминает Отар Лакрба. – Он повторял, что когда ты говоришь правду в своей информации, слушатель и зритель всегда должен в журналиста верить как в человека. Не надо никогда лукавить. Если скажешь правду, поверят тебе. И вот эту марку надо все время держать, говорил Гарри и мне, и своим взрослым коллегам, и начинающим молодым журналистам".

© Фото: из архива Екатерины Бебия Говорит Сухум, или 85 лет в эфире

Параллельно с редакторской должностью готовил передачи для радио и телевидения.

"Бывало, задумает передачу, воплотит ее, а потом готовый проект передавал своим молодым коллегам. Так было, например, с передачей "Аԥсадгьыл абжьы", которую и по сей день ведет радиожурналист Сырма Ашуба. Такой у него был метод работы", — подчеркнул Лакрба.

Широко известна и популярна среди зрителей телепрограмма Гарри Дбар "Аӡыхь" ("Родник" — ред.). Это программа о сельских жителях. Помимо того, что говорил о ежегодных пахотных, посевных и других сельскохозяйственных работах, в передачах Гарри рассказывал о мастерах народных ремесел: кто делал арбу, плетеные корзины, а также кузнецах и кузне.

© Фото: из архива Дбар Гарри Дбар

По словам Лакрба, постоянно жители сел присылали письма с просьбой повторить ту или иную передачу, а также рассказать о времени посадки, обрезке или прививке растений.

"И Гарри с привлечением специалистов, агрономов отвечал на вопросы зрителей, поэтому передача и была востребована", — считает он.

В годы Отечественной войны народа Абхазии, когда всех работников радио и телевидения эвакуировали в Гудауту, Гарри Дбар остался в Эшере. Помогал бойцам, чем мог, готовил для них еду.

"Спустя три-четыре месяца все же упросили его приехать в Гудауту — квалифицированный специалист на радио был необходим. После войны назначили уже главный редактором, а потом и директором Абхазского радио. Занимал эту должность до самой смерти", — сказал Лакрба.

Заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени Гарри Дбар скончался в молодом для абхазского мужчины возрасте 53 лет от онкологического заболевания.