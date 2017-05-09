Хаджимба: подвиг защитников Отечества принес освобождение миру

СУХУМ, 9 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Подвиг многих тысяч защитников отечества принес освобождение не только родной земле, но и всему человечеству, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во вторник 9 мая.

"Дорогие ветераны, позвольте поздравить вас со священным праздником, Днем Победы в Великой Отечественной войне", — добавил он.

Президент отметил, что самоотверженность воинов и тружеников тыла способствовала освобождению мира от ужасов фашизма.

"На поля сражений из Абхазии ушло 55 тысяч сынов и дочерей, которые стали примером мужества, чести и преданности родине для всех последующих поколений", — отметил глава государства.

Хаджимба подчеркнул, что перенеся все тяготы войны, ветераны с достоинством прошли все трудности в мировой жизни.

"Больше всего нам хочется, чтобы вы были с нами, как можно дольше, чтобы молодые люди могли видеть вас, участников великого исторического события", — сказал он.

Ветераны поблагодарили президента за внимание, затем, президент и участники Великой Отечественной войны подняли бокалы за Победу.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.