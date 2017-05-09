Арестован подозреваемый в убийстве родной сестры в Сухуме

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумским городским судом удовлетворено ходатайство Прокуратуры города Сухум об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Рамина Зантария, подозреваемого в убийстве родной сестры Мадины Зантария, сообщил корреспонденту Sputnik прокурор Сухума Руслан Тыркба.

© Sputnik. Томас Тхайцук Убийство женщины в Новом районе расследует прокуратура Сухума

"Убийство имело место в городе Сухум 6 мая 2017 года. Рамин Зантария арестован на два месяца, на срок предварительного следствия до передачи дела в суд", — добавил Тыркба.

6 мая на официальном сайте Министерства внутренних дел была распространена информация о том, что во второй половине дня в дежурную часть первого отдела милиции УВД столицы поступило телефонное сообщение от бригады скорой помощи в Новом районе, что по улице Киараз в доме 18 убита женщина. На сайте также было отмечено, что выездом на место происшествия оперативно следственной группы установлено, что в квартире 13 дома 18 по улице Киараз гражданин Рамин Зантария, 1985 года рождения, на почве ссоры со своей сестрой, 1983 года рождения, нанес последней несовместимые с жизнью огнестрельные ранения из автоматического оружия.



