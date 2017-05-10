Ольга Шишкина, Сухум: Здравствуйте! Очень хочется у вас узнать. А городской пляж когда приведут в порядок? Почему в Гаграх все об этом знают! Красота! Даже есть аквапарк. А здесь — центр Абхазии, город Сухум — и пляжи находятся в плачевном состоянии. Кабинки, вжатые в гальку, перекошенные и облезлые. И зонтики можно поставить, я думаю, на это деньги можно найти. А если будет аквапарк, то будет просто супер для детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Один павильон летнего кафе уже возвели на набережной Сухума

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказала главный архитектор столицы Тамара Лакрба, сухумские пляжи до сих пор находятся в ведении почти расформированного УБОНа (Управление бытового обслуживания населения).

"Тем не менее столичные власти ежегодно приводят в порядок городской пляж. Коммунальные службы убирают мусор. А кабинки и душевые к началу сезона устанавливаются после согласования их цвета и формы с Управлением архитектуры", — сказала Лакрба.

Главный архитектор согласилась с тем, что аквапарк был бы востребован, однако у города нет средств на его возведение, а инвесторы с подобным бизнес-планом не обращаются.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.