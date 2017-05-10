13:31 10 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Отдых в Гаграх

Порядок на пляже в Сухуме будет, а аквапарк нет

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ok, Sputnik! (34)
70 0 0

В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Ольга Шишкина, Сухум: Здравствуйте! Очень хочется у вас узнать. А городской пляж когда приведут в порядок? Почему в Гаграх все об этом знают! Красота! Даже есть аквапарк. А здесь — центр Абхазии, город Сухум — и пляжи находятся в плачевном состоянии. Кабинки, вжатые в гальку, перекошенные и облезлые. И зонтики можно поставить, я думаю, на это деньги можно найти. А если будет аквапарк, то будет просто супер для детей.

Строительство на набережной сборно-разборных конструкций на сухумской набережной
© Sputnik / Томас Тхайцук
Один павильон летнего кафе уже возвели на набережной Сухума

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказала главный архитектор столицы Тамара Лакрба,  сухумские пляжи до сих пор находятся в ведении почти расформированного УБОНа (Управление бытового обслуживания населения).

"Тем не менее столичные власти ежегодно приводят в порядок городской пляж. Коммунальные службы убирают мусор. А кабинки и душевые к началу сезона устанавливаются после согласования их цвета и формы с Управлением архитектуры", — сказала Лакрба.

Главный архитектор согласилась с тем, что аквапарк был бы востребован, однако у города нет средств на его возведение, а инвесторы с подобным бизнес-планом не обращаются.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

Темы:
Ok, Sputnik! (34)


Главные темы

  • Гудаутская музыкальная школы им.Кортуа
    "Реквием" по гудаутской музыкальной школе

    Гудаутской музыкальной школе имени Ивана Кортуа вот уже около ста лет, и со дня открытия в ней не проводился капитальный ремонт. Корреспондент Sputnik Бадри Есиава, который сам когда-то был ее учеником, навестив родные стены, очень расстроился.

    131
  • Хаири Кутарба
    Хаири Кутарба о переводе "Последнего из ушедших": плакал от боли

    12 мая исполнится ровно сто лет со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба, автора исторического романа "Последний из ушедших". В канун этой даты репатриант из Турции Хаири Кутарба рассказал о том, как решил перевести на турецкий язык этот роман.

    152
  • Американские флаги на мачте вокруг основания памятника Вашингтону, на Аллее возле Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, 7 марта 2016 года
    Постпред США при ООН: необходимо удерживать санкции в отношении РФ

    Страны ЕС сначала ввели индивидуальные санкции против российских физических лиц, а затем секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран ЕС. С тех пор санкции Евросоюза регулярно продлевались.

    25

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня Победы в Сухуме
День Великой Победы в Сухуме
Под знаком скорпиона: как выживает столетняя школа в Гудауте
Под знаком скорпиона: как выживает столетняя школа в Гудауте
В Абхазию с иностранными номерами
Иностранному автотуристу: как поехать в Абхазию и не пожалеть

Соцсети

Sputnikabkhazia