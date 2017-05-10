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Руслан Гилимович Мамий

Друг и оппонент: 80 лет филологу Руслану Мамий

© Фото: Зухра Гучетль
В Абхазии
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Доктор филологических наук, академик Адыгской (Черкесской) международной академии наук, заслуженный деятель науки Республики Адыгея Руслан Мамий родился 10 мая 1937 года.

Бадрак Авидзба, Sputnik 

Исполнилось 80 лет со дня рождения ученого из Адыгеи, большого друга Абхазии, автора множества научных работ Руслана Мамия. После окончания Адыгейского пединститута в 1960 году Руслан Мамий трудился восемь лет в газете “Социалистическэ Адыгей”, с 1968 по 1990 годы работал в Адыгейском обкоме КПСС. 

Мамий и Абхазия

Доктор филологических наук Руслан Мамий тесно сотрудничает с абхазскими учеными, участвует в различных научных конференциях в республике, сказал корреспонденту Sputnik президент Академии Наук Абхазии Зураб Джапуа.

"Руслан Гилимович Мамий — известный литературовед не только на Кавказе, но и во всей России. В Абхазии его знают очень хорошо его коллеги и друзья. Он особенно тесно дружит с фольклористами и литературоведами, сотрудничает с Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа", — добавил он.

Первые наиболее заметные научные публикации Руслана Мамия относятся к 70-м годам прошлого столетия. Он печатался в “Ученых записках”, в сборниках “Проблемы литературы и фольклора” Адыгейского научно-исследовательского института.

Зураб Джапуа рассказал, что Руслан Мамий — постоянно действующий член диссертационного совета по литературе и фольклору.

В 1978 году Мамий издал монографическое исследование “Пути адыгейского романа”. Был одним из соавторов академического издания “Советский многонациональный роман” в 1985 году.

Оппонент абхазским ученым

Ученый часто выступает в качестве оппонента при защите кандидатских и докторских диссертаций в Абхазии, сообщил президент АНА Зураб Джапуа.

"Руслан Мамий — очень авторитетный ученый. Так случилось, что, несмотря на разницу в возрасте, мы с ним стали друзьями, он очень душевный и ответственный человек, с которым очень легко общаться", — говорит он.

Все научные работы Мамия по литературоведению на Северном Кавказе, и особенно в адыговедении, считаются очень основательными.

"Скажем “История адыгейской литературы“ не создается без участия Руслана Мамия, потому что он является очень авторитетным ученым-литературоведом. Я, конечно же, поздравляю его со славным юбилеем и уверен, что и после 80-летия Руслан Мамий будет продолжать писать научные труды. Я желаю ему успехов", — подчеркнул Джапуа.

Руслан Мамий ведет активную научно-организаторскую работу, он один из организаторов и участников научных форумов в регионе.



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