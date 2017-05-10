Друг и оппонент: 80 лет филологу Руслану Мамий

Бадрак Авидзба, Sputnik

Исполнилось 80 лет со дня рождения ученого из Адыгеи, большого друга Абхазии, автора множества научных работ Руслана Мамия. После окончания Адыгейского пединститута в 1960 году Руслан Мамий трудился восемь лет в газете “Социалистическэ Адыгей”, с 1968 по 1990 годы работал в Адыгейском обкоме КПСС.

Мамий и Абхазия

Доктор филологических наук Руслан Мамий тесно сотрудничает с абхазскими учеными, участвует в различных научных конференциях в республике, сказал корреспонденту Sputnik президент Академии Наук Абхазии Зураб Джапуа.

"Руслан Гилимович Мамий — известный литературовед не только на Кавказе, но и во всей России. В Абхазии его знают очень хорошо его коллеги и друзья. Он особенно тесно дружит с фольклористами и литературоведами, сотрудничает с Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа", — добавил он.

Первые наиболее заметные научные публикации Руслана Мамия относятся к 70-м годам прошлого столетия. Он печатался в “Ученых записках”, в сборниках “Проблемы литературы и фольклора” Адыгейского научно-исследовательского института.

Зураб Джапуа рассказал, что Руслан Мамий — постоянно действующий член диссертационного совета по литературе и фольклору.

В 1978 году Мамий издал монографическое исследование “Пути адыгейского романа”. Был одним из соавторов академического издания “Советский многонациональный роман” в 1985 году.

Оппонент абхазским ученым

Ученый часто выступает в качестве оппонента при защите кандидатских и докторских диссертаций в Абхазии, сообщил президент АНА Зураб Джапуа.

"Руслан Мамий — очень авторитетный ученый. Так случилось, что, несмотря на разницу в возрасте, мы с ним стали друзьями, он очень душевный и ответственный человек, с которым очень легко общаться", — говорит он.

Все научные работы Мамия по литературоведению на Северном Кавказе, и особенно в адыговедении, считаются очень основательными.

"Скажем “История адыгейской литературы“ не создается без участия Руслана Мамия, потому что он является очень авторитетным ученым-литературоведом. Я, конечно же, поздравляю его со славным юбилеем и уверен, что и после 80-летия Руслан Мамий будет продолжать писать научные труды. Я желаю ему успехов", — подчеркнул Джапуа.

Руслан Мамий ведет активную научно-организаторскую работу, он один из организаторов и участников научных форумов в регионе.