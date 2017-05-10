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Фестиваль народных инструментов.

Ансамбль "Апхьарца" завоевал Гран-при в Сочи

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Детский инструментальный ансамбль "Апхьарца" принимал участие в VI международном фестивале-конкурсе "Искусство объединяет мир", который проходил в Сочи с 3 по 9 мая.

СУХУМ, 10 май — Sputnik, Амра Амичба. "Апхьарца" стал обладателем главного приза, участники ансамбля завоевал гран-при фестиваля. Об этом сообщил художественный руководитель детского коллектива Даур Парулуа. 

По его словам, на фестиваль приехали участники детских инструментальных ансамблей с Северного Кавказа, из Волгодонска, Белгорода и других городов. 

"Из Абхазии было несколько ансамблей. Например, танцоры детского ансамбля "Абаза" завоевали первое место в своей номинации, — сказал Парулуа. —  В составе жюри были заслуженные артисты Российской Федерации, профессора, которые высоко оценили игру наших детей на народных инструментах".  

У ансамбля "Апхьарца" это второе гран-при. Первое завоевали в Абхазии на фестивале инструментальных коллективов. 

«И вот сейчас в Сочи. А так, первые места  завоевывали, второе место  тоже было. Набрались опыта, выступая на различных соревнованиях. И поэтому сейчас такой результат", — уверен Даур Парулуа. 

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В планах у музыкантов ансамбля "Апхьарца" выступить в Гагре и Гудауте, где будут проходить фольклорные  фестивали.   

"И большая ответственность выступать у себя на родине, так как публика знает национальные мелодии и любую помарку сразу почувствует", — заметил художественный руководитель ансамбля.  

В репертуаре ансамбля "Апхьарца"  абхазские мелодии, свадебные и народные танцевальные мелодии. 

"Репетируем сейчас новые номера. По произведению Баграта Шинкуба "Кофта шкәакәа" (абх. – белая кофта) исполняем мелодию, солирует шестилетняя участница ансамбля. Мелодию "Медвежий танец" впервые исполним на выступлении в Гагре", — поделился Даур Парулуа.   

Детский ансамбль "Апхьарца" в дни проведения фестиваля в Сочи также выступил 8 мая в Зимнем театре перед ветеранами. На концерте, приуроченном ко Дню Победы, юные музыканты исполнили попурри из национальных мелодий Кавказа, куда вошли и абхазские мелодии. 



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