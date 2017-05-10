Абхазский на латинице: авантюра профессора Яковлева

Sputnik, Владимир Бегунов.

Советский цензор

Дворянин, пламенный большевик, ученый, оставивший заметный след в лингвистике кавказских языков, и при этом автор, мягко скажем, эпатажных работ — в биографии и характере Николая Яковлева сплелись крайне противоречивые черты.

Будущий ученый родился в дворянской казачьей семье на хуторе Булгурино в Области войска Донского. Ныне это Волгоградская область. Окончил с золотой медалью гимназию, потом Московский университет.

В 1915 году Яковлев создал московский лингвистический кружок, куда входили Осип Брик, Юрий Тынянов, его посещали Осип Мандельштам и Борис Пастернак, а Владимир Маяковский там впервые читал свою поэму "150 000 000". В 1922 году лингвистический кружок от теории поэтической речи Яковлев переориентировал на изучение бесписьменных языков Северного Кавказа.

В 1917 году Николай Яковлев становится ярым революционером. Участвует в захвате власти большевиками и прикладывает руку к закрытию газеты "Русские ведомости". Это было издание либеральной московской профессуры. В разное время в ней публиковались Лев Толстой, Чехов, Салтыков-Щедрин, Гиляровский, Чернышевский и Мамин-Сибиряк. Новой власти нужна была только одна правда, построенная на теории классовой борьбы. Все остальные споры о судьбе России признавались вредными, и Яковлев оказался ярым борцом за эти идеалы. Он получил должность заведующим отделом печати военно-революционного комитета в Москве. По сути, он был советским цензором, а в 1918 году внезапно сдал партийный билет и вернулся в науку. Через много лет снова попытался вступить в партию, но новому поколению партийной верхушки не нужны были старые революционеры.

При этом брат Николая Яковлева Павел воевал на другой стороне, и после разгрома белой армии эмигрировал в Турцию. А мать Николай Феофановича как дворянку во время гражданской войны крестьяне живьем зарыли в землю.

Математическая модель алфавита

С 1920 годов Яковлев всецело посвящает себя изучению кавказских языков. Пишет работы «Таблицы фонетики кабардинского языка» (1923), "Материалы для кабардинского словаря" (1927), "Черкесская культура по данным языка" (1928), "Грамматика литературного адыгейского языка" (1940).

"Грамматику абхазского литературного языка" Николай Яковлев написал в 1940-1950-е годы, но впервые эта работа была опубликована только в 2006 году в Сухуме.

© Фото: из архива Абаза-ТВ "Опасное" открытие лингвиста Турчанинова

В черкесской энциклопедии 2006 года в статье о Яковлеве говорится, что он внес значительный вклад в изучение грамматики абхазо-адыгских языков, в разработку адыгской письменности. Проявлял большой интерес к историческому прошлому языков и культур народов Кавказа, к их связям с другими языками и культурами мира.

"Кавказ всегда привлекал внимание ученых, — рассказывает доцент кафедры абхазского языка АГУ Ева Тания. — "Грамматика абхазского литературного языка" — грандиозная работа для своего времени. Синтаксис абхазского языка был малоизучен. Язык сложный, а Яковлев, к тому же не был его носителем. Он обратил внимание на личные префиксы, на то, как строится сказуемое, расписал, что префиксы указывают на единственное или множественное число, описал синтаксическое ударение. Он и ученые, работающие с ним, сделали все, что могли. А вот насколько достоверно они смогли обработать собранный материал, это уже дело наше и будущих поколений".

Помимо кавказских языков, Яковлев изучал фонетику, сформулировал современное определение фонемы как минимальной смыслообразующей единицы языка. Ученый создал математическую модель фонем разных языков и систему составления алфавита для бесписьменных языков и наречий на основе фонем.

Абхазский латинскими буквами

При этом Яковлев на волне популярной в 1920-1930-х годах в СССР идеи работал над переводом русского и кавказских языков на латиницу. После революции, когда большевики еще носились с планами мировой революции, требовалась максимальная интеграция СССР в международные процессы. Был введен григорианский календарь, следующей реформой должна была стать латинизация всех языков народов Советского Союза. И Николай Яковлев разработал латинские алфавиты для кавказских языков.

Новая абхазская письменность на основе латиницы из 64 знаков, созданная Николаем Марром была введена в абхазских школах в 1926 году. Спустя два года Яковлев усовершенствовал грамматику Марра. Его алфавит состоял из 51 латинского знака. Он использовался до 1938 года. Потом по инициативе Лаврентия Берия абхазские школы начали переводить на грузинский язык.

Латинская же письменность, которую составляли многие ученые в 1920-1930-х годах, сейчас заслуженно забыта и считается авантюрой.

Как говорит Ева Тания, возможно, если бы тогда на государственном уровне не остановили процесс латинизации, она и прижилась бы.

"Но в целом, латинизация абхазского языка нецелесообразна, — считает Тания. — Наша кириллическая письменность передает все, что нам требуется сказать".

По ее мнению, в отличие от латинизации абхазкой письменности, работа Яковлева "Грамматика абхазского литературного языка" и по сей день остается значимой книгой, которая может дать толчок к новым открытиям в языкознании для нынешних исследователей.

Что касается самого Яковлева, то его карьера ученого закончилась в 1950-х годах. Тогда Сталин разгромил теории Николая Марра о яфетических языках. Суть их была в том, что некоторые языки и наречия народов Кавказа являются отголосками праязыка, на котором когда-то говорили люди в разных уголках Европы и Азии. Яковлев был сторонником идей Марра. После того как его изгнали из науки, Николай Феофанович повредился рассудком и прожил еще двадцать лет. Кстати, внучка Яковлева – известная писательница Людмила Петрушевская.