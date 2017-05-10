Депутат: закон о запрете абортов в Абхазии нуждается в поправках

СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Внести изменения в закон "О здравоохранении" в части запрета абортов считает необходимым председатель парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия.

"В первую очередь поправка касается разрешения проведения абортов по медицинским показаниям. Наш недолгий опыт запрета и опыт запрета в других странах, к сожалению, не приводит к положительным результатам. Проблемы демографии не решаются так. Демография — это еще и смертность, и миграция", — уверен Джинджолия.

© Sputnik. Игорь Зарембо Минздрав Абхазии: запрет абортов не увеличил рождаемость

В ближайшие недели, по словам Джинджолия, планируется рассмотрение этого вопроса в профильном комитете, только после этого он будет вынесен на заседание сессии Парламента.

Он также видит необходимость рассмотрения вопроса по оказанию платных медицинских услуг.

"Если привести закон в соответствие с реалиями нашего времени, то надо определиться с вопросами платной медицины, будь это частные клиники или государственные. Как это все регулировать, контролировать, кто будет это осуществлять? Это большой объем данных. Будем стараться поэтапно принимать решения по этому закону", — отметил Алхас Джинджолия.

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Закон "О здравоохранении" с поправкой о запрете абортов был подписан президентом Абхазии 9 февраля 2016 года. Законопроект был принят Парламентом Абхазии 18 декабря 2015 года.