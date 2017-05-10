Депутат Гуния: удивительно, но в Абхазии нет закона о символах Победы

СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. В республике отсутствуют законы, регулирующие понятия "Флаг Победы" и "День Победы", сказал в интервью радио Sputnik председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Парламента Абхазии Илья Гуния.

© Sputnik. Леон Гуния Государственные символы и атрибуты Абхазии

"Например, для меня было новостью, что у нас до сих пор нет закона о флаге Победы, то есть нет определения, что является флагом Победы. Могу удивить вас, но у нас нет определения того, что является Днем Победы. 25 лет прошло после войны (ред. – Отечественная война народа Абхазии), а мы, оказывается, не знаем пока, что празднуем 30 сентября. Есть непринятые проекты. У нас сейчас будет круглая дата – день начала войны. Хотелось бы к этому времени завершить те дела, которые были начаты предыдущим Парламентом", — подчеркнул Гуния.

Он рассказал и о том, что ему в "наследство" от прошлого созыва осталось много других документов, некоторые из которых рассмотрены в первом чтении, а другие находятся на стадии разработки.

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По словам главы Комитета по обороне и национальной безопасности Ильи Гуния, его беспокоят также вопросы, связанные с криминогенной ситуацией в стране и безопасностью на дорогах. Для решения этих проблем депутат планирует провести встречи с представителями силовых структур республики.