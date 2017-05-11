ЦИК о перевыборах в округе 17: все готово

СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Избирательный округ № 17 почти на 100% готов к выборам в Народное Собрание Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Центризбиркома Тамаз Гогия в четверг 11 мая.

"Осталось только выдать избирательные бюллетени и бланки протоколов. Мы это делаем за день до выборов", — отметил Гогия.

По словам председателя ЦИК, количество и персоналии кандидатов не изменились. Неизменным осталась и сама процедура проведения перевыборов.

"Парламент провел всего две сессии, в ходе которых не было внесено никаких поправок в закон о выборах Абхазии. Поэтому выборы пройдут в том же виде, как и предыдущие", — подчеркнул Тамаз Гогия.

В избирательном округе № 17, где пройдут перевыборы в Парламент Абхазии 14 мая 2017 года, выдвинулись два кандидата – Леонид Лакербая и Леонид Чамагуа.

Кабинет Министров Абхазии продлил срок действия внутренних паспортов граждан Абхазии образца 2005 года до 15 мая 2017 года с целью обеспечения свободного волеизъявления граждан страны на выборах в Парламент по избирательному округу № 17.



