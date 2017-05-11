Два из девяти: депутаты Парламента выбрали комитеты для работы

Роберт Джопуа, Sputnik

В четверг 11 мая спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия подписал постановление о численном и персональном составе комитетов. Ранее депутаты сформировали профильные комитеты. Вопрос о количестве был решен 18 апреля, их в шестом созыве, как и прежде, девять. Численный состав был определен на сессии 4 мая. Большинство комитетов сохранили свои названия, но некоторые получили новые направления деятельности. Комитет по языковой политике и демографии вовсе упразднили. Теперь языковую политику включили в комитет по образованию, науке, религии, куда еще добавились вопросы, связанные со СМИ. Демография же будет рассматриваться комитетом по социальной политике, труду, здравоохранению, делам ветеранов и инвалидов войны. В отдельный комитет депутаты решили вывести культуру, дела молодежи и спорт.

Комитеты получили и своих председателей. Валерий Агрба, как и в предыдущем созыве, возглавил Комитет по государственно-правовой политике. Комитетом по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам будет руководить единственная женщина в Народном Собрании, заведующая Новоафонским филиалом Сбербанка Абхазии Натали Смыр, избранная в Парламент впервые. Еще один парламентский новичок, бывший депутат Собрания Гагрского района Александр Цишба будет руководить Комитетом по экономической политике и реформам. Впервые избран депутатом и ветеран Отечественной войны народа Абхазии Илья Гуния. На него возложена обязанность отвечать за работу Комитета по обороне и национальной безопасности. Хирург Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия возглавил близкий его профессиональному профилю Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. Комитетом по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ будет руководить преподаватель Абхазского госуниверситета Батал Айба. Бывший советник президента Венори Бебия возглавил Комитет по культуре, делам молодежи и спорту, а заместитель директора "Самшитовой рощи" Дмитрий Ардзинба — Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Ранее заведующий отделом землеустройства и землепользования администрации Сухумского района Астамур Тарба, что вполне объяснимо, встанет во главе Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Руководитель аппарата Парламента Абхазии Вадим Бжания в интервью корреспонденту Sputnik отметил, что парламентарии приняли изменение в регламент Народного Собрания. Теперь и заместители спикера получили право состоять в комитетах. Три вице-спикера уже определились с предпочтениями. Левон Галустян, переизбравшийся на второй срок, будет трудиться в Комитете по государственно-правовой политике и Комитете по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ. Михаил Сангулия, который в Парламенте не впервые, выбрал Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны и Комитет по культуре, делам молодежи и спорту. Саид Харазия, который также работал в пятом созыве, пока ограничился работой только в одном - Комитете по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, где он работал и в предыдущем Парламенте.

Численный и персональный составы формировались в последнюю очередь. По словам руководителя аппарата Парламента Абхазии Вадима Бжания, самым многочисленным стал Комитет по государственно-правовой политике, в который вошли 15 депутатов вместе с председателем. Меньше всех депутатов представлено в Комитете по культуре, делам молодежи и спорту. В него вошли всего 4 народных избранника.

«Персональное формирование комитетов происходит по личному пожеланию депутатов. Согласно регламенту Парламента, депутат имеет право состоять только в двух комитетах», — подчеркнул Бжания.

Одинаковый выбор при выборе комитетов сделали четыре депутата. Сотрудник Минобороны Алмасхан Ардзинба, председатель общественной организации "Киаразаа" Дмитрий Дбар, генерал-майор Рауль Лолуа и кавалер ордена Леона Левон Дащян вошли в Комитет по обороне и национальной безопасности и Комитет по государственно-правовой политике. Экс-президент Абхазии Александр Анкваб и бывший председатель ЦИК Батал Табагуа также не разошлись в выборе, теперь они в Комитете по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам и в Комитете по государственно-правовой политике. В самый популярный Комитет по государственно-правовой политике, а также в комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками вошла еще одна «пара» — уже в прошлом депутат Сухумского городского Собрания Лаша Ашуба и депутат пятого созыва Парламента Дмитрий Гунба. Во второй по популярности комитет, занимающийся международными, межпарламентскими связям и связям с соотечественниками, вошли бывший главный инженер домоуправления № 5 Сухума Гиви Кварчия и экс-заместитель министра сельского хозяйства Ашот Миносян. Вторым комитетом для работы оба выбрали комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Девять комитетов создано в новом Парламенте Абхазии

Бывший прокурор Галского района Каха Пертая изъявил желание работать в Комитете по государственно-правовой политике и Комитете по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ. Экс-председатель Службы государственной безопасности Абхазии Аслан Бжания будет трудиться в Комитете по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитете по экономической политике и реформам. Двукратный чемпион мира по каратэ Ахра Абухба, как это ни странно, вошел в Комитет по обороне и национальной безопасности. Вторым он выбрал Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, куда также входят председатель политической партии "Демократическая Абхазия" Астамур Логуа и бывший сотрудник ГСО Инал Тарба. Логуа также член Комитета по экономической политике и реформам, а Тарба вошел в Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Парламентские "старожилы" Тайфун Ардзинба и Алмас Джапуа будут вместе решать вопросы, связанные с экономической политикой и реформами. Ардзинба еще вошел и в Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, а Джапуа выбрал Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. Еще три депутата дополнили Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии – это бывший глава администрации села Бедиа Ткуарчалского района Омар Джинджолия, директор гостиницы "Сан Марина" Астамур Аршба и предприниматель Юрий Хагуш. Вторыми комитетами они выбрали: Джинджолия — Комитет по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ, Аршба — Комитет по экономической политике и реформам, Хагуш — Комитет по культуре, делам молодежи и спорту. Экс-заместитель главы администрации города Пицунда Беслан Смыр вошел в Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов и в Комитет по культуре, делам молодежи и спорту.

Выборы в Народное Собрание — Парламент Абхазии шестого созыва прошли в два тура. Избраны 34 депутата из 35. Имя последнего члена Парламента станет известно после 14 мая, когда в одном из гудаутских округов состоится повторное голосование.



