"Северные" художники на юге

Sputnik, Анжелика Бения.

Во второй день пленэра "Палитра мира" 30 юных художников расположили свои мольберты в Ботаническом саду. Выбрав красивые композиции и перспективу, участники пленэра за считанные минуты мелками и акварелью изобразили на своих белых полотнах бамбуковый лес, бассейны с кувшинками, магнолии, камелии и другую растительность.

12-летней художнице из Липецка Елене Тишениной, выпускнице художественной школы имени Василия Сурикова, пришлось просить у коллег зеленую краску, своя быстро закончилась.

"К сожалению, у меня на родине такого разнообразия деревьев нет. В Абхазии много зелени, а я об этом не подумала и привезла с собой мало зеленой краски", – сказала художница.

Около центрального бассейна расположились сразу пятеро художников. Несмотря на то, что выбранные ракурсы не сильно отличались, техника юных художников была разнообразной. 14-летний Марк Сорокин признался, что пока не нашел свой стиль в живописи. Работая только карандашом, он штриховал и растушевывал, почти не используя ластик. Художник отметил, что в Ботаническом саду не хватает животных.

© Sputnik. Анжелика Бения Участники II Всероссийского конкурса-пленэра "Палитра мира" в Ботаническом Саду

"В саду видел кошек и собак, но их мало, а в прудах только лягушки и головастики, не хватает рыбок. Тут много зеленого. Животные хорошо сочетались бы с зеленью", – сказал он.

Это его второй приезд в Сухум. Сорокин признался, пропустить такую творческую поездку в Абхазии не смог. Впервые он приехал на курорт отдохнуть пару лет назад вместе с родителями.

"Мы уже были на источниках, были в Новом Афоне. Очень понравился Ботанический сад. Пока не удалось мне увидеть Обезьяний питомник, но очень хочу. Особенно знаменитый памятник обезьяне", – поделился участник пленэра.

Результатом пятидневного пленэра стала совместная выставка, которую организаторы приурочили ко Дню Победы. Юные художники работали не только в Ботаническом саду, но еще и в Новом Афоне, и на озере Рица. Совместная выставка собрала более 60 работ.

Так как это был конкурс, на выставке был объявлен победитель. Им стала 12-летняя Дарья Середа из Липецка. Участница нарисовала в Абхазии четыре работы: натюрморт, Ботанический сад, озеро Рица и Черное море.

Середа призналась, что пяти дней ей не хватило, чтобы как художнику понять культуру Абхазии. Она хочет приехать еще раз и увидеть не только знаменитые места Абхазии, которые не успела посетить в свой первый приезд, но и деревенскую жизнь. На вопрос, заберет ли свои работы на родину, художница ответила не мешкая.

© Sputnik. Анжелика Бения Участники II Всероссийского конкурса-пленэра "Палитра мира" в Ботаническом Саду

"Конечно. Я же поэтому и рисовала их, чтобы забрать с собой Абхазию в картинах. Я сейчас рисую пятую свою работу – море. Дома будет висеть "Черное море", – сказала Середа.

По словам соорганизатора пленэра, директора детской художественной школы имени Василия Сурикова Ирины Кошеляевой, пленэр «Палитра мира» в Абхазии проводится уже пятый год.

"В виде конкурса этот проект состоит только второй год. В прошлом году у нас была очень хорошая география, участвовали художники из Ярославля, Воронежа, Липецка. В этом году организовать пленэр было сложнее, всему виной экономический кризис. Однако основная группа ребят, которая уже неоднократно приезжала в Абхазию, с удовольствием участвуют в пленэре и в этом году. У нас картинка севернее, у вас она яркая, и, естественно, художники другие, и поэтому нам есть чему поучиться друг у друга", – сказала Кошеляева.

Увидеть работы художников из Липецка можно в Доме детского творчества "Айнар".



