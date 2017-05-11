18:07 11 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Подписание соглашения между ТПП Абхазии и черкесами из Ливана

Соглашение о сотрудничестве подписали ТПП Абхазии и черкесы из Ливана

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
10970

Пресс-конференция Торгово-промышленной палаты Абхазии и Ассоциации черкесов в Ливане, которая завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве, прошла в Сухуме в четверг 11 мая.

СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Соглашение о сотрудничестве в различных областях подписали президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия и председатель Ассоциации черкесов в Ливане Сария Абдельраззак в четверг 11 мая.

Геннадий Гагулия отметил, что сотрудничество с представителями Ассоциации черкесов в Ливане не ограничено лишь взаимодействием с ТПП республики.

"Мы хотим открыть дорогу всем организациям и учреждениям Абхазии в Ливан. Подписанный нами документ пока первый в этом деле, но могут быть подписаны и другие подобные соглашения в будущем", — подчеркнул Гагулия. 

До глубины души была тронута теплым приемом председатель Ассоциации черкесов в Ливане, доктор ливанского Международного университета менеджмента Сария Абдельраззак, которая призналась, что никогда раньше не видела страны красивее Абхазии, несмотря на то, что она успела побывать во многих государствах на разных континентах мира.

"В силу своей деятельности я была во многих странах мира, но такой красоты еще нигде не видела. Даже Дубай, куда вложены миллионы и миллионы долларов, не сумел меня впечатлить так сильно, как Абхазия. Теплый и дружеский прием и вправду заставляет меня чувствовать себя дома в кругу семьи", — поделилась эмоциями Абдельраззак. 

Она уже два года представляет Абхазию в Ливане. В краткосрочной перспективе, по словам главы ассоциации, планируется провести большую конференцию в Ливане, на которую будет приглашена абхазская делегация. Рассматривается вопрос открытия официального представительства Абхазии в этой арабской стране. Возрождение общих ценностей – неотъемлемая часть сотрудничества представителей Абхазии и Ливана, считает Сария Абдельраззак. 

Бывший председатель Ассоциации черкесов в Ливане Риад Абдельраззак, отец Сарии, пообещал чаще посещать Абхазию для установления более крепких и братских отношений. 

Отвечая на вопрос участников пресс-конференции, живут ли в Ливане абхазы, он сказал, что их там не так много, но с некоторыми из них он знаком лично. 

Управляющий туристическим отделом ассоциации Билал Мельхем признался, что желает не только вернуться в Абхазию, но и остаться здесь. Он также обратил внимание на туристический потенциал республики, отметив, что у Абхазии есть все шансы стать одним из важных партнеров Ливана в этой области, но для этого необходимо в первую очередь решить вопрос с визами. 

"Абхазия настолько красивая, что рождена для туризма, который здесь должен развиваться. Если здесь есть люди, имеющие отношение к этой сфере деятельности, призываю всех вкладывать средства в туризм Абхазии", — подчеркнула Сария Абдельраззак.

После подписания соглашения о сотрудничестве президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия вручил гостям памятные подарки, среди которых были не только книги об Абхазии и барельеф первого президента республики Владислава Ардзинба, но и Коран. 

"Не стремимся удивить, просто выражаем свою толерантность ко всем религиям", — прокомментировал подарок Гагулия. 

Делегация из Ливана вручила Геннадию Гагулия почетный диплом от Ассоциации черкесов.


Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Микрофон, архивное фото
    Эх, дороги…

    Природные условия и плохие дороги мешают развитию внешних экономических связей Таджикистана, считают эксперты.

  • Генрих Мхитарян
    Футбольное чудовище

    Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал об отсутствии агрессии вне поля, но пожелал быть футбольным чудовищем на газоне.

  • Слон во время циркового номера, архивное фото
    Цирк какой-то!

    Сейм Латвии одобрил поправки к закону о защите животных и полностью запретил цирковые представления со зверями.

  • Президент Республики Молдова Игорь Додон
    Сместить мэра

    В Кишиневе стартовал сбор подписей за проведение референдума об отставке мэра Дорина Киртоакэ, первый подписавшийся – президент.

  • Склад запасных частей на заводе
    Узбекская сборка

    "Ростсельмаш" до конца мая этого года запустит сборку своей техники на мощностях Чирчикского завода сельскохозяйственной техники.

  • Литовский лит и евро, архивное фото
    Валютный камбэк

    В Сейме Литвы предложили вернуть на ценники национальную валюту лит и сохранить ее до 2022 года.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня Победы в Сухуме
День Великой Победы в Сухуме
Мангал-зарядка в Уфе
Мангал-зарядка в Уфе
Расстановки в Парламенте Абхазии
Депутаты и Комитеты: расстановки в Парламенте Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia