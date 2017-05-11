Соглашение о сотрудничестве подписали ТПП Абхазии и черкесы из Ливана

СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Соглашение о сотрудничестве в различных областях подписали президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия и председатель Ассоциации черкесов в Ливане Сария Абдельраззак в четверг 11 мая.

Геннадий Гагулия отметил, что сотрудничество с представителями Ассоциации черкесов в Ливане не ограничено лишь взаимодействием с ТПП республики.

"Мы хотим открыть дорогу всем организациям и учреждениям Абхазии в Ливан. Подписанный нами документ пока первый в этом деле, но могут быть подписаны и другие подобные соглашения в будущем", — подчеркнул Гагулия.

До глубины души была тронута теплым приемом председатель Ассоциации черкесов в Ливане, доктор ливанского Международного университета менеджмента Сария Абдельраззак, которая призналась, что никогда раньше не видела страны красивее Абхазии, несмотря на то, что она успела побывать во многих государствах на разных континентах мира.

"В силу своей деятельности я была во многих странах мира, но такой красоты еще нигде не видела. Даже Дубай, куда вложены миллионы и миллионы долларов, не сумел меня впечатлить так сильно, как Абхазия. Теплый и дружеский прием и вправду заставляет меня чувствовать себя дома в кругу семьи", — поделилась эмоциями Абдельраззак.

Она уже два года представляет Абхазию в Ливане. В краткосрочной перспективе, по словам главы ассоциации, планируется провести большую конференцию в Ливане, на которую будет приглашена абхазская делегация. Рассматривается вопрос открытия официального представительства Абхазии в этой арабской стране. Возрождение общих ценностей – неотъемлемая часть сотрудничества представителей Абхазии и Ливана, считает Сария Абдельраззак.

Бывший председатель Ассоциации черкесов в Ливане Риад Абдельраззак, отец Сарии, пообещал чаще посещать Абхазию для установления более крепких и братских отношений.

Отвечая на вопрос участников пресс-конференции, живут ли в Ливане абхазы, он сказал, что их там не так много, но с некоторыми из них он знаком лично.

Управляющий туристическим отделом ассоциации Билал Мельхем признался, что желает не только вернуться в Абхазию, но и остаться здесь. Он также обратил внимание на туристический потенциал республики, отметив, что у Абхазии есть все шансы стать одним из важных партнеров Ливана в этой области, но для этого необходимо в первую очередь решить вопрос с визами.

"Абхазия настолько красивая, что рождена для туризма, который здесь должен развиваться. Если здесь есть люди, имеющие отношение к этой сфере деятельности, призываю всех вкладывать средства в туризм Абхазии", — подчеркнула Сария Абдельраззак.

После подписания соглашения о сотрудничестве президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия вручил гостям памятные подарки, среди которых были не только книги об Абхазии и барельеф первого президента республики Владислава Ардзинба, но и Коран.

"Не стремимся удивить, просто выражаем свою толерантность ко всем религиям", — прокомментировал подарок Гагулия.

Делегация из Ливана вручила Геннадию Гагулия почетный диплом от Ассоциации черкесов.



