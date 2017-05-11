18:07 11 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа

МИД Абхазии: политика США сводит на нет Женевские дискуссии

© Sputnik. Владимир Астапкович
В Абхазии
Получить короткую ссылку
35 0 0

Министерство иностранных дел Абхазии в четверг 11 мая прокомментировало принятие нового бюджета США, в котором отдельным пунктом значится "защита территориальной целостности Грузии".

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал новый федеральный бюджет США на текущий финансовый год, в тексте которого прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии. МИД Абхазии в официальном комментарии назвал это двойными стандартами.

Как сообщает Министерство иностранных дел Абхазии, пункт в бюджете США под заголовком "Оккупация грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии" запрещает оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Государственным ведомствам США запрещено предпринимать действия, направленные на поддержку российской оккупации этих регионов. 

"Кроме того, закон обязывает Министерство финансов США разработать необходимые инструкции для международных финансовых институтов с тем, чтобы исключить возможность реализации каких-либо программ (кредитов, долгов, гарантий), нарушающих территориальную целостность и суверенитет Грузии", — говорится в документе.

МИД Абхазии высказывает сожаление, что новая американская администрация пошла по тупиковому пути поддержки абсурдных требований Грузии, предполагающих еще большую блокаду и международную изоляцию Республики Абхазия. 

"Выставляя себя защитниками свободы и прав человека во всем мире, лидеры США на деле проводят неприкрытую политику двойных стандартов, осуществляя на практике политическое и финансовое давление на неугодные им государства, а также применяя всевозможные ограничения и санкции в отношении неугодных им граждан", — комментирует МИД.

По мнению внешнеполитического ведомства страны, подпитка реваншистских настроений в Грузии и политика международной изоляции Абхазии сводят на нет усилия, предпринимаемые участниками Женевских дискуссий.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Микрофон, архивное фото
    Эх, дороги…

    Природные условия и плохие дороги мешают развитию внешних экономических связей Таджикистана, считают эксперты.

  • Генрих Мхитарян
    Футбольное чудовище

    Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал об отсутствии агрессии вне поля, но пожелал быть футбольным чудовищем на газоне.

  • Слон во время циркового номера, архивное фото
    Цирк какой-то!

    Сейм Латвии одобрил поправки к закону о защите животных и полностью запретил цирковые представления со зверями.

  • Президент Республики Молдова Игорь Додон
    Сместить мэра

    В Кишиневе стартовал сбор подписей за проведение референдума об отставке мэра Дорина Киртоакэ, первый подписавшийся – президент.

  • Склад запасных частей на заводе
    Узбекская сборка

    "Ростсельмаш" до конца мая этого года запустит сборку своей техники на мощностях Чирчикского завода сельскохозяйственной техники.

  • Литовский лит и евро, архивное фото
    Валютный камбэк

    В Сейме Литвы предложили вернуть на ценники национальную валюту лит и сохранить ее до 2022 года.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня Победы в Сухуме
День Великой Победы в Сухуме
Мангал-зарядка в Уфе
Мангал-зарядка в Уфе
Расстановки в Парламенте Абхазии
Депутаты и Комитеты: расстановки в Парламенте Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia