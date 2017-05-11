МИД Абхазии: политика США сводит на нет Женевские дискуссии

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал новый федеральный бюджет США на текущий финансовый год, в тексте которого прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии. МИД Абхазии в официальном комментарии назвал это двойными стандартами.

Как сообщает Министерство иностранных дел Абхазии, пункт в бюджете США под заголовком "Оккупация грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии" запрещает оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Государственным ведомствам США запрещено предпринимать действия, направленные на поддержку российской оккупации этих регионов.

"Кроме того, закон обязывает Министерство финансов США разработать необходимые инструкции для международных финансовых институтов с тем, чтобы исключить возможность реализации каких-либо программ (кредитов, долгов, гарантий), нарушающих территориальную целостность и суверенитет Грузии", — говорится в документе.

МИД Абхазии высказывает сожаление, что новая американская администрация пошла по тупиковому пути поддержки абсурдных требований Грузии, предполагающих еще большую блокаду и международную изоляцию Республики Абхазия.

"Выставляя себя защитниками свободы и прав человека во всем мире, лидеры США на деле проводят неприкрытую политику двойных стандартов, осуществляя на практике политическое и финансовое давление на неугодные им государства, а также применяя всевозможные ограничения и санкции в отношении неугодных им граждан", — комментирует МИД.

По мнению внешнеполитического ведомства страны, подпитка реваншистских настроений в Грузии и политика международной изоляции Абхазии сводят на нет усилия, предпринимаемые участниками Женевских дискуссий.