“Шинкубовские чтения“ будут проводиться в АбИГИ раз в пять лет

СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международная конференция “Шинкубовские чтения“ будут проходить в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа раз в пять лет, сказал директор института Арда Ашуба на круглом столе в честь столетия Баграта Шинкуба.

“Мы посчитали нужным проводить в АбИГИ каждые пять лет “Шинкубовские чтения“, потому что очень многие наши и зарубежные ученые хотят организовать подобные чтения. Позвольте огласить, что каждые пять лет мы будем проводить “Шинкубовские чтения“ в нашем институте“, — добавил он.

На круглом столе среди выступавших был сын Баграта Шинкуба Бенур, который вспомнил некоторые эпизоды из жизни отца.

© Sputnik. Авидзба Бадрак "Бурка" Шинкуба на плечах литературы

“У нас как-то состоялся диалог о нынешней потребительской цивилизации и мультикультурализме. Он говорил, что это страшная вещь не только для маленькой нации, но и для большой. Отец говорил, что традиции народа — это то, что необходимо сохранять“, — рассказал сын поэта.

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.