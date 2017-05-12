Сестры милосердия

Sputnik, Анжелика Бения.

Около 80 % работы с больными осуществляет медицинская сестра, поэтому значимость этой профессии в системе здравоохранения очень велика, отметил главный врач Сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба. В Сухумской городской больнице работают свыше 100 медсестер.

"Несмотря на небольшую заработную плату, эти люди большие энтузиасты, делают большое дело. Не только в больнице, но и в обществе к ним должны относиться с уважением и вниманием", – сказал Абухба.

Нельзя не сказать о том, что в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов многие медсестры, оставив свои семьи, ушли на передовую, многие остались работать в тылу, отметил главврач.

О сложностях работы и выборе профессии рассказала главная медицинская сестра больницы Марина Маргания.

Она уже 24 года в профессии. 20 лет проработала в Гагрской центральной районной больнице, затем перешла в сухумскую, в которой работает уже четвертый год.

В годы войны Маргания работала старшей медсестрой на перевязочных и сортировочных пунктах в Гудаутском головном госпитале. Награждена медалью "За воинскую доблесть" и медалью "За отвагу".

Военные госпитали также были организованы в Новом Афоне и Ткурчале. Все медицинские работники находились на казарменном положении и спасали жизни в сложных условиях, вспоминает медсестра.

В городской больнице еще три медсестры награждены медалями "За отвагу".

"Во время войны меня перевели в Гудаутский головной госпиталь. На первом этаже у нас были раненые с тяжелыми осложнениями, это были пулевые ранения, ампутации, пострадавшие от мин. Нужно было срочно открыть гнойное отделение. Мне дали чистый, длинный коридор, я взяла помощниц-медсестер и сделала отделение на 30 человек, у меня было семь экстренных перевязочных", – вспоминает войну Маргания.

Рассказывая о своей профессии, Маргания часто вспоминала работу в военный период. Медсестра призналась, что жуткие картины войны в мирное время всплывают в памяти часто. Сегодня она удивляется, как справлялась со сложными случаями не только в профессиональном плане, но и моральном.

"Я помню раненых, отца и сына, которые пешком дошли до нашего госпиталя из села Лата, после Латской трагедии. Они были тяжело ранены, а раны не только гноились, они были покрыты червями. Это было военное время, когда мы впервые видели такие ужасы", – сказала Маргания.

Главная медсестра ежеквартально проводит конференции для среднего медицинского персонала на различные темы, такие как инфаркт миокарда, десмургия (раздел медицины, изучающий технику наложения повязок и шин) и так далее.

"Я отвечаю за работу со средним медицинским персоналом, проверяю отделения, наличие медикаментов — доходят они до сотрудников или нет. Для того чтобы удостовериться, что работники работают со стерильным материалом, я вызываю сотрудников санэпидстанции, либо сама беру смывы и сдаю их в лабораторию", – рассказала она.

Стать медсестрой Марина Маргания решила еще в детстве.

"У моего отца была болезнь Бехтерева (воспаление межпозвонковых суставов – ред.), а я очень любила сидеть вместе с ним и беседовать о разном, а он мне часто признавался, что, когда я рядом, у него ничего не болит. Мне нравилось, что в моем присутствии папа чувствует себя лучше. Именно тогда я поняла, что хочу помогать людям, лечить и спасать их. Я очень люблю свою профессию, я даже не представляю свою жизнь без нее", – призналась она.

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается 12 мая, в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853-1856 годов) организовала первую в мире службу сестер милосердия. Сегодня профессия медсестры стабильно входит в тройку самых уважаемых профессий.



